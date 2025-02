Co najmniej 55 osób zginęło w wyniku katastrofy autobusu na przedmieściach Gwatemali. Autokar spadł z wysokości 35 metrów do zanieczyszczonego ściekami potoku i przewrócił się do góry kołami. Połowa podjazdu znalazła się pod wodą. Wśród ofiar są dzieci.