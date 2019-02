Dwie osoby zginęły w wyniku powodzi w mieście Townsville w stanie Queensland we wschodniej Australii - ogłosiła miejscowa policja. Kilka tysięcy osób ewakuowano, a zalanych zostało kilkaset budynków. Powodzie są skutkiem ulewnych deszczy, które nawiedziły ten region.

Stan Queensland w Australii zmaga się ze skutkami powodzi. / EPA/ANDREW RANKIN / PAP/EPA

Ciała dwóch osób znaleziono w parku, obok strumienia. We wtorek obniża się poziom wody w zamieszkanym przez ok. 170 tys. ludzi Townsville, jednak meteorolodzy przewidują, że ulewy mogą potrwać w niektórych częściach regionu jeszcze przez kilka dni.



Władze ostrzegły mieszkańców Townsville przed pływaniem w wodach powodziowych, ponieważ na przedmieściach widziano w nich węże i krokodyle. Przedstawiciele władz stanowych poinformowali, że od niedzieli z wód powodziowych uratowano 19 osób.



W ewakuacji pomagają żołnierze i wolontariusze. We wtorek wizytę na zalanych terenach złożył premier Australii - Scott Morrison.



W ciągu ostatnich siedmiu dni w Townsville spadło ponad 1000 mm deszczu - to tyle ile wynosi roczna średnia suma opadów w tym mieście. Jak wskazują media, tak silne ulewy skutkujące powodzią w tym regionie zdarzają się raz na 100 lat. Nigdy nie widzieliśmy takiej pogody - powiedziała szefowa władz Townsville Jenny Hill.



W styczniu w Australii odnotowywano wyjątkowe upały. W Adelaide na południu kraju termometry wskazały rekordowe 47,7 stopni Celsjusza.