Co najmniej 85 osób zginęło, 40 osób jest rannych, 20 uznano za zaginione na skutek powodzi i osunięć ziemi, do których doszło po przejściu burzy Usman. Ponad 190 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów - podało EFE w środę.

