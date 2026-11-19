RMF24

Znajdujący się w samym centrum Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, 385-metrowy wieżowiec PIF Tower został uszkodzony w wyniku ataku rakietowego przeprowadzonego przez jemeńskich rebeliantów Huti. Arabia Saudyjska jest niemal codziennie ostrzeliwana przez siły Huti.

W czwartek mieszkańcy Rijadu usłyszeli potężny huk – jak się okazało, był to efekt eksplozji pocisku balistycznego wystrzelonego przez proirańskich rebeliantów Huti z Jemenu. Celem ataku stał się najwyższy budynek w mieście – PIF Tower, będący siedzibą państwowego funduszu majątkowego Arabii Saudyjskiej.

Według relacji świadków oraz informacji przekazanych przez agencję AFP na kilku piętrach wieżowca uszkodzona została fasada i wybito okna. Na szczęście nie odnotowano ofiar w ludziach.

Alarm powietrzny i szybka reakcja służb

Tuż po eksplozji w Rijadzie ogłoszono alarm powietrzny, który po kilku godzinach został odwołany. Służby zabezpieczyły teren, a mieszkańcy mogli wrócić do codziennych zajęć. Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską potwierdziła, że rakieta została wystrzelona przez Huti.

To nie pierwszy taki incydent w ostatnich tygodniach. Zaledwie dwa tygodnie temu odłamki pocisków Huti uszkodziły inny wieżowiec w dzielnicy finansowej Rijadu – siedzibę koncernu naftowego Aramco. Ataki rebeliantów coraz częściej wymierzone są w strategiczne obiekty infrastruktury, takie jak lotniska, porty czy instalacje naftowe.

Wojna w Jemenie trwa od lat

Arabia Saudyjska od lat wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu w walce z rebeliantami Huti, którzy kontrolują najbardziej zaludnione regiony kraju. Konflikt, trwający od 2014 roku, pochłonął już setki tysięcy ofiar i doprowadził do jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Rozejm obowiązujący od 2022 roku załamał się w lipcu, a walki rozgorzały na nowo.

Wojna w Jemenie to nie tylko lokalny konflikt – wpisuje się ona w szerszą rywalizację na Bliskim Wschodzie. Huti są wspierani przez Iran, podczas gdy Arabia Saudyjska pozostaje bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.