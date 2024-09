Jak informuje Reuters, w wyniku eksplozji zginął policjant ochraniający konwój, a czterech innych mundurowych zostało rannych. Nikt z ok. 10 dyplomatów nie ucierpiał.



"Wszyscy ambasadorzy byli bezpieczni w trakcie ataku i zostali przewiezieni w bezpieczne miejsce, by następnie wrócić do Islamabadu" - powiadomiono.



Reuters odnotowuje, że ataki w dolinie Swat zintensyfikowały się po 2022 r., gdy zerwany został rozejm pomiędzy aktywnymi w tym regionie islamistami a rządem.