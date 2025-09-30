Atak na pływający pod holenderską banderą statek Minervagracht na wodach Zatoki Adeńskiej. Jak przekazała agencja Reutera, 19-osobowa załoga została bezpiecznie ewakuowana. Rannych jest dwóch marynarzy. Płonący statek został porzucony i obecnie dryfuje - powiadomiła misja wojskowa UE Aspides.

Załoga statku została uratowana / Djibouti Ports & Free Zones Authority / Twitter

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti dotychczas nie przyznali się do zaatakowania holenderskiej jednostki. Uderzenie na Minervagracht nastąpiło jednak w rejonie, w którym bojownicy od miesięcy ostrzeliwują statki handlowe.

Do ataku doszło na wodach międzynarodowych - przekazał operator statku, Spliethoff. Napastnicy wykorzystali niezidentyfikowane urządzenie wybuchowe.



Załoga statku składa się z Rosjan, Ukraińców, Filipińczyków i Lankijczyków. Jak przekazała misja wojskowa UE Aspides, Minervagracht nie prosił wcześniej o ochronę.

