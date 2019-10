Mężczyzna zatrzymany wczoraj przez szkocką policję na lotnisku w Glasgow to nie Xavier Dupont de Ligonnès – 58-letni francuski arystokrata, poszukiwany od ośmiu lat w związku z morderstwem rodziny. Takie są najnowsze informacje przekazane agencji Reutera przez źródła we francuskiej policji. Wcześniej zagraniczne media podawały, że funkcjonariusze są pewni, iż mężczyzna zatrzymany wczoraj na lotnisku to właśnie Dupont de Ligonnès. Francuz jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z zamordowaniem w 2011 roku swojej żony i czwórki dzieci.

REKLAMA