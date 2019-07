Watykan odebrał immunitet dyplomatyczny nuncjuszowi apostolskiemu we Francji arcybiskupowi Luigiemu Venturze, oskarżonemu przez kilku mężczyzn o napaść seksualną. Wiadomość o tym ogłosił w poniedziałek MSZ w Paryżu, następnie Watykan.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W komunikacie rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti poinformował, że decyzja o odebraniu immunitetu zapadła w związku z postępowaniem karnym wobec nuncjusza.



"To nadzwyczajny gest, który potwierdza wyrażaną od początku sprawy przez nuncjusza pełną i nieprzymuszoną wolę współpracy z francuskimi władzami sądowymi" - dodał Gisotti.



Wyjaśnił, że Stolica Apostolska czekała z podjęciem tej decyzji do zakończenia wstępnej fazy postępowania, o czym zawiadomiona została pod koniec czerwca i w której, jak dodał, abp Ventura uczestniczył z własnej woli.



"Decyzja Stolicy Apostolskiej została zakomunikowana oficjalnie władzom francuskim w zeszłym tygodniu"- oświadczył watykański rzecznik w komunikacie rozesłanym dziennikarzom.



O sprawie abpa Ventury głośno jest od początku tego roku, gdy jeden z pracowników merostwa w Paryżu zgłosił wymiarowi sprawiedliwości, że watykański ambasador molestował go podczas przyjęcia.



Pod koniec stycznia prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo. Od tego czasu zgłosiło się kilku innych mężczyzn z podobnymi oskarżeniami wobec nuncjusza.