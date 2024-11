"Dzisiaj ważne było to, by księża biskupi uświadomili sobie, jak wielki jest wkład osób skrzywdzonych w ochronę dzieci i młodzieży, projektowanie całej tej pracy, by Kościół był miejscem bezpiecznym" - mówił abp Wojciech Polak po spotkaniu biskupów z osobami wykorzystanymi seksualnie w Kościele. Dodał, że wydarzenie dało możliwość "usłyszenia siebie nawzajem" i zobaczenia pól do dalszej współpracy. Jakub Pankowiak, jeden ze skrzywdzonych, skomentował: "Mam wrażenie, że od dziś o wiele łatwiej będzie nam zrozumieć się nawzajem, pójść razem, choć wiem, że ta droga nie będzie usłana tylko różami".

Abp Wojciech Polak / Adam Burakowski / East News

We wtorek na Jasnej Górze zakończyło się 399. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Po zebraniu biskupi spotkali się z delegacją przedstawicieli osób wykorzystanych seksualnie w Kościele. Okazją był, przypadający na 19 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.

Ci, którzy doznali krzywdy

Podczas briefingu abp Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, wyraził wdzięczność osobom, które doświadczyły w Kościele krzywdy wykorzystania seksualnego, że przyjęły zaproszenie na spotkanie.

Dla mnie osobiście jest to ważny etap, na którym doświadczamy ciągle tej prawdy, że skrzywdzenie w Kościele przez niektórych duchownych nie jest tylko sprawą związaną z odpowiednią aplikacją prawa, (...) z podejściem do całego działania związanego z ochroną dzieci i młodzieży (...). Ale jedno i drugie koncentruje się wokół krzywdy, której doznali nasze siostry i bracia. Dlatego to spotkanie było dla mnie spotkaniem z osobami, które tej krzywdy doznały - mówił abp Polak.

Zaznaczył, że świadectwa osób skrzywdzonych po raz kolejny "dotknęły jego serca".

Było w tym świadectwach tyle dobra i tyle miłości wypowiedzianej wobec Pana Boga i wobec Kościoła, wobec tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością trudną, rzeczywistością tak głębokiego zranienia - mówił.

Dodał, że spotkanie dało możliwość "usłyszenia siebie nawzajem" i zobaczenia pól do dalszej współpracy.

Dzisiaj ważne było to, by księża biskupi uświadomili sobie, jak wielki jest wkład osób skrzywdzonych w ochronę dzieci i młodzieży, projektowanie całej tej pracy, by Kościół był miejscem bezpiecznym - zastrzegł abp Polak.

"Łatwiej będzie pójść razem, choć ta droga nie będzie usłana tylko różami"

W spotkaniu z biskupami wziął udział - jako jedna ze skrzywdzonych w Kościele osób - Jakub Pankowiak. Stwierdził, że wtorkowe spotkanie było "historyczne" ze względu na to, że choć wielu biskupów, arcybiskupów, kardynałów spotykało już się z osobami skrzywdzonymi w mniejszym czy większym gronie, spotkania z większością biskupów naraz dotąd nie było.

Pankowiak wskazał, że celem wydarzenia było m.in. opowiedzenie biskupom o krzywdzie i o tym, "jak wielka jest to krzywda". Ale było to spotkanie, na którym nareszcie mogliśmy być partnerami w rozmowie i mogliśmy przedstawić oczekiwania, które mamy wobec swojego Kościoła - zwrócił uwagę Pankowiak.

Te oczekiwania są bardzo konkretne, wydaje się, że czasami pewnie trudne do zaakceptowania, jeśli chodzi o biskupów. Natomiast wydają się one, po doświadczeniach, które mamy, po kontakcie z dziesiątkami osób skrzywdzonych, niezbędne do tego, żebyśmy mogli rzeczywiście wspólnie kreować rzeczywistość osób skrzywdzonych będących w Kościele, ale też będących poza Kościołem - zastrzegł.

Mam wrażenie, że od dziś o wiele łatwiej będzie nam zrozumieć się nawzajem, pójść razem, choć wiem, że ta droga nie będzie usłana tylko różami. Chciałbym, żebyśmy robili to wspólnie, nie będąc po dwóch stronach barykady - działać razem dla dobra osób skrzywdzonych, Kościoła i społeczeństwa - podkreślił Pankowiak.

Przesłanie biskupów

Wcześniej, w przesłaniu z okazji Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda oraz delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak, napisali: "Każde dziecko zasługuje na przyjęcie i miłość. Każdemu dziecku, które przychodzi na ten świat, należy się zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju".

Hierarchowie podkreślili gotowość do słuchania i pomocy. Zaapelowali, by być uważnym na wszelkie symptomy, które mogą świadczyć, że dziecko doświadcza krzywdy lub niezrozumienia ze strony rówieśników, czy innych osób.

"Nigdy też sami nie stosujmy przemocy, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Bądźmy tymi, którzy wpierają je i chronią, by mogły się w pełni rozwinąć" - zaapelowali.

"Nie możemy zamykać oczu na niepokojące sygnały i przemocowe zachowania. Niezbędna jest również świadomość dewastujących konsekwencji, jakie niesie doświadczenie krzywdy w dzieciństwie. Przemoc fizyczna rodzi w dziecku poczucie winy, prowadzi do zachowań uzależniających, a niekiedy również stosowania przemocy wobec samego siebie i innych" - podkreślili.

Budynki na czerwono

Podświetlony na czerwono Plac Litewski w Lublinie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przemocy Wobec Dzieci. / Wojtek Jargiło / PAP

Z okazji Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci wiele budynków w Polsce rozświetliło się we wtorkowy wieczór na czerwono, m.in. archikatedra warszawska i katedra warszawsko-praska. W ten sposób Kościół chce wyrazić sprzeciw wobec przemocy wobec dzieci.