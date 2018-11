Na dzień przed wprowadzeniem drugiej rundy amerykańskich sankcji tysiące osób demonstrowało w Teheranie w rocznicę ataku na ambasadę USA w 1979 roku, co doprowadziło wówczas do zerwania stosunków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oprócz tradycyjnie wznoszonych co roku w tym dniu antyamerykańskich sloganów i palenia flag USA przed dawną siedzibą placówki protestujący wymachiwali plakatami wyśmiewającymi prezydenta USA Donalda Trumpa, a także deptali i palili fałszywe dolary - informuje agencja AFP.

