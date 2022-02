Rząd niemiecki nie zgadza się z oceną sytuacji w Izraelu, dokonaną przez międzynarodową organizację praw człowieka Amnesty International (AI). Towarzystwo Niemiecko-Izraelskie (DIG) wezwało AI do zwrotu Pokojowej Nagrody Nobla - podaje w środę portal tygodnika "Spiegel".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Odrzucamy takie określenia jak apartheid, jak również jednostronne skupianie się na Izraelu" - powiedział w środę rzecznik prasowy rządu Steffen Hebestreit, komentując raport AI. Jednocześnie Hebestreit ostrzegł, że w obliczu narastania antysemityzmu w Europie "każdy, kto broni praw człowieka, ma obowiązek nie zachęcać do niego".



Republika Federalna Niemiec jest zdania, że rozbudowa przez Izrael osiedli na terytoriach palestyńskich nie jest słuszna. Należy dążyć do rozwiązania dwustronnego - powiedział rzecznik rządu.



W odpowiedzi na nowy raport AI na temat Izraela, Towarzystwo Niemiecko-Izraelskie (DIG) wezwało organizację do zwrotu Pokojowej Nagrody Nobla. Swoim raportem, w którym oskarża Izrael o "apartheid" wobec Palestyńczyków, Amnesty ujawniła się "definitywnie i ponad wszelką wątpliwość jako antysemicka" - oświadczył przewodniczący DIG Uwe Becker.

Amnesty International "używa nazistowskiego żargonu"