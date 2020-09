Od 11 lat słyszycie ich na antenach RMF FM i RMF Classic. Opowiadają o wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które dzieją się za oceanem. Lidia Krawczuk i Paweł Żuchowski, nasi korespondenci w USA odliczają dni do premiery ich wspólnej książki „Ameryka i my”. To książka o USA od kuchni.

Okładka książki "Ameryka i my" / Materiały prasowe

Lidia Krawczuk i Paweł Żuchowski zabierają czytelników choćby na wiece wyborcze, do Białego Domu, w miejsca, gdzie uderza huragan, czy opowiadają o startach wahadłowców. Opisują oscarowe kulisy.

Nie zawsze zachwycają się Stanami Zjednoczonymi, opowiadają o tym, czego nie ma w telewizyjnych relacjach. Dzięki akredytacjom są tam, gdzie dzieją się najważniejsze wydarzenia. "Ameryka i my" to książka pisana przez pryzmat wydarzeń i uroczystości, w których autorzy mieli okazję uczestniczyć.

To książka, w której zabieramy Was trochę za kulisy pewnych zdarzeń, miejsc, uroczystości, w których mieliśmy okazję uczestniczyć - mówi Lidia Krawczuk dziennikarka RMF Classic i współautorka książki "Ameryka i my". Przez 11 lat uczestniczyliśmy w tylu wydarzeniach, że mieliśmy problem z wybraniem tematów do książki - dodaje.

W książce "Ameryka i my" jest też sporo zdjęć, pokazujących pracę dziennikarzy. Na kilku dyskach zgromadziliśmy tyle zdjęć, że gdy przyszło nam wybrać kilkadziesiąt fotografii do książki, to było to naprawdę ogromne wyzwanie. Ciężko było się zdecydować - podkreśla amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Lidia Krawczuk i Paweł Żuchowski nagrali podcast w którym opowiadają o USA, 11 latach pracy w Stanach Zjednoczonych i ich książce "Ameryka i my".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #51 „Ameryka i my” – książka amerykańskich korespondentów RMF Classic i RMF FM.

Premiera książki "Ameryka i my" 16 września. Ruszyła już przedsprzedaż. Książkę można kupić na stronie www.amerykaimy.pl

Lidia Krawczuk i Paweł Żuchowski - małżeństwo polskich dziennikarzy radiowych, zabierają czytelników w podróż do Stanów Zjednoczonych, w których mieszkają od ponad 11 lat. Wraz z nimi dzięki ich dziennikarskim zmysłom (i akredytacjom otwierającym wiele drzwi) możemy być w samym środku najciekawszych wydarzeń w USA, a to, co dotychczas znaliśmy jedynie za pośrednictwem mediów, poznajemy z bardzo, bardzo bliska.

Paweł Żuchowski / RMF FM

W książce można przeczytać między innymi o tym:

- co kryje się za drzwiami Białego Domu, Gabinetu Owalnego i innych pokoi przy Pennsylvania Avenue 1600 w Waszyngtonie;

- jakie to uczucie znaleźć się w samym sercu huraganu;

- dlaczego do Nowego Jorku można jeździć na okrągło i nigdy się nie nudzi;

- jak wygląda z bliska Fabryka Snów, kogo można spotkać w Hollywood i co się dzieje na czerwonym dywanie;

- jakie emocje towarzyszyły startom wahadłowców z przylądka Canaveral;

- co czujesz, widząc na własne oczy szaleńca chodzącego po linie rozpiętej między budynkami, na wysokości prawie dwustu metrów;

- jak się porywa tłumy w USA, czyli o amerykańskich kampaniach wyborczych i... oficjalnych pochówkach.

Autorzy wspominają spotkania z najważniejszymi światowymi politykami ale i gwiazdami. Zdradzają kulisy wywiadów z Lennym Kravitzem czy Jennifer Lopez.

Paweł Żuchowski / RMF FM

Patronat medialny: RMF FM, RMF24.pl i RMF Classic.