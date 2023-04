Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie zarówno z siłami zbrojnymi Sudanu, jak i Siłami Szybkiego Wsparcia, by wezwać je do natychmiastowego zakończenia walk bez warunków wstępnych" - powiedział Kirby podczas wirtualnego briefingu online, odnosząc się do trwających od soboty walk.

Przestrzegł pozostających w Chartumie Amerykanów, żeby z najwyższą powagą potraktowali sytuację i schronili się w bezpiecznym miejscu. Dodał przy tym, że administracja nie planuje ewakuacji Amerykanów z Sudanu z uwagi na niepewną sytuację bezpieczeństwa i zamknięte lotnisko w stolicy tego kraju Chartumie.

Pytany o doniesienia o ostrzelaniu opancerzonego samochodu należącego do amerykańskiej ambasady, rzecznik nie mógł potwierdzić ani zaprzeczyć tym informacjom, ale dodał, że wszyscy amerykańscy dyplomaci są bezpieczni i chronią się.