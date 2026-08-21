Alarm w Seulu. Trump może zaakceptować program nuklearny Korei Północnej

RMF24

Donald Trump znów bliżej Kim Dzong Una, a w Korei Południowej obawy. Prezydent USA może zaakceptować północnokoreański program nuklearny w zamian za szybkie porozumienie z przywódcą Korei Płn. – pisze w piątek południowokoreańska agencja Yonhap.

Donald Trump i Kim Dzong Un podczas spotkania w 2019 roku, fot. Wang Jingqiang/Xinhua News

Donald Trump i Kim Dzong Un podczas spotkania w 2019 roku, fot. Wang Jingqiang/Xinhua News / East News

Seul obawia się, że Waszyngton wkrótce zrezygnuje z postulatu całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Co planuje Donald Trump?

Obawy o ewentualne ustępstwa Waszyngtonu wzrosły po tym, jak Trump we wtorek unikał jasnej odpowiedzi na pytania, czy celem spotkania z Kimem będzie rozbrojenie nuklearne reżimu w Pjongjangu. Amerykański prezydent zapowiedział, że może spotkać się z północnokoreańskim przywódcą jeszcze w tym roku.

Zaniepokojenie południowokoreańskiej prasy budzi również skłonność Trumpa do podejmowania działań bez konsultacji z sojusznikami, czego przykładem była jednostronna decyzja o ograniczeniu i skróceniu wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Płd.

Siostra Kima zakpiła z decyzji Trumpa. „Zupełnie nieciekawe” Kim Jo Dzong, wpływowa siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, odniosła się do decyzji Donalda Trump o ograniczeniu manewrów z wojskami Korei Płd. Prezydent USA może być zawiedziony, bo ukłon w stronę Pjongjangu nie zrobił na…

„Musimy przebudować naszą strategię bezpieczeństwa narodowego, zakładając możliwość, że polityka USA wobec Korei Północnej przesunie się z 'likwidacji broni jądrowej' w kierunku 'zarządzania północnokoreańskim arsenałem'” – oświadczył cytowany przez Yonhap poseł Jun Sang Hjun z opozycyjnej Partii Władzy Ludowej.

Stanowisko USA niezmienne?

Południowokoreańskie władze z prezydentem Li Dze Mjungiem na czele starają się tonować nastroje. Przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych w Seulu zapewniają, że amerykańskie stanowisko w kwestii denuklearyzacji pozostaje niezmienne i jest zbieżne z interesami Korei Płd.

Trump uśmiecha się w stronę Kima? Wykonał znaczący gest Stany Zjednoczone i Korea Południowa ograniczyły tegoroczne wspólne manewry wojskowe Ulchi Freedom Shield (UFS). Ćwiczenia, które rozpoczęły się w poniedziałek, zakończą się już w piątek, choć pierwotnie planowano je do 27 sierpnia. Skrócony…

Rząd stanowczo odrzuca zgłaszane przez część środowisk politycznych postulaty budowy własnej broni atomowej lub ponownego rozmieszczenia na swoim terytorium amerykańskich ładunków taktycznych.

Minister obrony An Gju Bak kategorycznie wykluczył taki scenariusz. Nie możemy rozwijać broni nuklearnej. Nie powinniśmy też akceptować amerykańskiej broni taktycznej. Konsekwentnie realizujemy politykę silnie opartą na amerykańskim parasolu nuklearnym – uciął spekulacje An.