Alarm w Seulu. Trump może zaakceptować program nuklearny Korei Północnej

Seul obawia się, że Waszyngton wkrótce zrezygnuje z postulatu całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.
Co planuje Donald Trump?
Obawy o ewentualne ustępstwa Waszyngtonu wzrosły po tym, jak Trump we wtorek unikał jasnej odpowiedzi na pytania, czy celem spotkania z Kimem będzie rozbrojenie nuklearne reżimu w Pjongjangu. Amerykański prezydent zapowiedział, że może spotkać się z północnokoreańskim przywódcą jeszcze w tym roku.
Zaniepokojenie południowokoreańskiej prasy budzi również skłonność Trumpa do podejmowania działań bez konsultacji z sojusznikami, czego przykładem była jednostronna decyzja o ograniczeniu i skróceniu wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Płd.
„Musimy przebudować naszą strategię bezpieczeństwa narodowego, zakładając możliwość, że polityka USA wobec Korei Północnej przesunie się z 'likwidacji broni jądrowej' w kierunku 'zarządzania północnokoreańskim arsenałem'” – oświadczył cytowany przez Yonhap poseł Jun Sang Hjun z opozycyjnej Partii Władzy Ludowej.
Stanowisko USA niezmienne?
Południowokoreańskie władze z prezydentem Li Dze Mjungiem na czele starają się tonować nastroje. Przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych w Seulu zapewniają, że amerykańskie stanowisko w kwestii denuklearyzacji pozostaje niezmienne i jest zbieżne z interesami Korei Płd.
Rząd stanowczo odrzuca zgłaszane przez część środowisk politycznych postulaty budowy własnej broni atomowej lub ponownego rozmieszczenia na swoim terytorium amerykańskich ładunków taktycznych.
Minister obrony An Gju Bak kategorycznie wykluczył taki scenariusz. Nie możemy rozwijać broni nuklearnej. Nie powinniśmy też akceptować amerykańskiej broni taktycznej. Konsekwentnie realizujemy politykę silnie opartą na amerykańskim parasolu nuklearnym – uciął spekulacje An.