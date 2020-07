"Szok!", "Zaskoczenie!" - tak francuska prasa komentuje przyznanie się afrykańskiego imigranta do podpalenia katedry w Nantes we Francji. Usłyszał on zarzuty i został w nocy umieszczony w areszcie śledczym. Chodzi o 39-letniego Rwandyjczyka, który od pięciu lat pracował jako wolontariusz w diecezji, gdzie zapewniono mu dach nad głową i wyżywienie.

