Zastanawiasz się, która konsola będzie idealnym prezentem dla siebie lub bliskiej osoby? Te pięć modeli to nie tylko różne podejścia do grania, ale też konkretne style życia. Sprawdź, która z nich najlepiej dopasuje się do Twojego świata i pomysłu na gwiazdkowy podarunek.

Nintendo Switch 2 + gra Mario Kart World Tour

+ Tryb przenośny i stacjonarny umożliwia granie w domu, jak i w podróży

+ Dołączona gra Mario Kart World Tour to świetny start dla każdego gracza

+ Odświeżona specyfikacja zapewnia lepszą grafikę, większą płynność i nowe Joy-Cony

Nowa generacja Nintendo Switch to idealny wybór dla graczy, którzy cenią elastyczność i rodzinny klimat. Dzięki możliwości grania zarówno na telewizorze, jak i w wersji mobilnej konsola idealnie sprawdza się w domowych rozgrywkach i w podróży. W zestawie znajdziesz kultową grę Mario Kart World Tour, która zapewnia emocje już od pierwszego włączenia. Odświeżony ekran, szybszy procesor i ulepszona wydajność sprawiają, że rozgrywka jest jeszcze bardziej płynna i kolorowa. Nintendo Switch 2 to sprzęt dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Po prostu dla każdego, kto chce grać z uśmiechem na twarzy.

PlayStation 5 Slim (z kodem do EA Sports FC 26)

+ Ultraszybki dysk SSD zapewnia błyskawiczne czasy ładowania i płynne działanie

+ Mocny CPU i GPU nowej generacji gwarantuje wysoka wydajność i szczegółową grafikę

+ Zaawansowane efekty dotykowe i adaptacyjne "Trigger" dbają o wyraźnie bardziej immersyjne wrażenia

Zestaw PlayStation 5 Slim z EA SPORTS FC™ 26 to propozycja dla graczy oczekujących najwyższej wydajności i precyzji działania. Urządzenie wykorzystuje niestandardowy procesor CPU, mocny układ graficzny GPU oraz ultraszybki dysk SSD, który skraca czas ładowania do minimum i pozwala na natychmiastowe przechodzenie między trybami gry. Dzięki obsłudze technologii haptycznych wibracji, adaptacyjnych efektów "Trigger" oraz dźwięku przestrzennego 3D urządzenie zapewnia niezwykle realistyczne doznania - od czucia kontaktu z piłką po atmosferę stadionu.

ASUS ROG Ally RC73YA

+ Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme zapewnia płynną rozgrywkę

+ Ekran Full HD 120 Hz gwarantuje płynność obrazu i wyrazistość kolorów

+ System Windows 11 daje dostęp do pełnej biblioteki gier PC

ASUS ROG Ally to prawdziwa rewolucja dla mobilnych graczy. Jeśli grasz na PC, ale chcesz mieć swoje ulubione tytuły zawsze przy sobie - w pociągu, w hotelu, na kanapie - ta konsola stanie się Twoim nieodłącznym towarzyszem. Z potężnym procesorem Z1 Extreme, 16 gigabajtami pamięci RAM i dyskiem SSD 512 GB oferuje wydajność porównywalną z laptopami gamingowymi. Na zastosowanym ekranie gry wyglądają zjawiskowo, a dzięki Windowsowi możesz uruchamiać nie tylko platformy jak Steam czy Xbox Game Pass, ale i klasyczne aplikacje. To propozycja dla graczy, którzy cenią mobilność i wolność wyboru.

Nintendo Switch OLED

+ Ekran OLED 7 cali to głębsze kolory, lepszy kontrast i wyższa jakość obrazu

+ Kompaktowa, ale wszechstronna konstrukcja umożliwia granie solo lub z rodziną

+ Rozbudowana biblioteka gier Nintendo jest idealna na każdą okazję

Nintendo Switch OLED to stylowa ewolucja klasycznego Switcha idealna dla tych, którzy grają często i cenią jakość wizualną. Ekran OLED oferuje niesamowicie żywe kolory, co szczególnie widać w grach takich jak Zelda, Mario czy Animal Crossing. Ten model sprawdzi się dla dzieci, par, ale też dorosłych, którzy chcą mieć konsolę rodzinną, imprezową, a jednocześnie świetną do relaksu w pojedynkę. Biała wersja prezentuje się wyjątkowo elegancko i pasuje do nowoczesnych wnętrz. To sprzęt do wspólnych wieczorów i rodzinnych rywalizacji.

Valve Steam Deck OLED 1 TB

+ Aż 1 terabajt przestrzeni SSD, dzięki któremu zmieścisz mnóstwo gier i danych

+ Ekran OLED z odświeżaniem 90 herców to świetny obraz i mniejsze zużycie baterii

+ Steam OS + dostęp do gier PC daje tysiące tytułów zawsze pod ręką

Steam Deck OLED to marzenie każdego fana gier PC, który nie chce być przywiązany do biurka. Konsola łączy mobilność z biblioteką Steam i mocą, która bez problemu obsłuży nowe produkcje. Do teego zmieści ich naprawdę sporo, bo ma aż 1 terabajt wbudowanej pamięci SSD. Ekran OLED z odświeżaniem 90 herców nie tylko świetnie wygląda, ale też poprawia komfort grania, szczególnie w ruchu. To idealny sprzęt dla tych, którzy cenią swobodę, mają rozbudowaną kolekcję gier na PC i chcą mieć ją zawsze przy sobie - w pociągu, samolocie czy na kanapie.

