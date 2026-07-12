Włoska robota w Londynie. Sinner pozbawił Zvereva złudzeń

RMF24

Jannik Sinner wrócił na zwycięską ścieżkę po tym, jak kilka tygodni temu niespodziewanie przegrał w drugiej rundzie we French Open.

Przypomnijmy, że w paryskim turnieju Alexander Zverev po raz pierwszy zdobył wielkoszlemowy tytuł. Niemiec również po raz pierwszy dotarł do finału turnieju w Londynie. W meczu z Sinnerem udało mu się wygrać jednak tylko jednego seta.

Włoch tym samym powiększył korzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Niemcem na 11-4. Było to jego 10. zwycięstwo z rzędu nad Zverevem.

Decydowały tie-breaki

Pierwsze dwa sety były potwierdzeniem, że w finale spotkali się dwaj najlepsi tenisiści tej edycji Wimbledonu. W pierwszej partii Włoch miał jednego break-pointa, którego nie zdołał wykorzystać, natomiast w drugiej żaden z zawodników nie miał nawet jednej piłki na przełamanie. W obu o wyniku decydowały tie-breaki, pierwszy padł łupem Zvereva, a drugi - Sinnera.

Inny przebieg miała trzecia odsłona, chociaż początkowo finaliści ponownie toczyli wyrównaną walkę i żaden z nich nie był w stanie zanotować break-pointa. Dopiero w siódmym gemie Niemiec miał piłkę na przełamanie, ale pod koniec akcji poślizgnął się i upadł, chwytając się przy tym za kolano i krzywiąc się z bólu. Nie potrzebował pomocy fizjoterapeuty, szybko wrócił do gry. Był to jednak moment zwrotny trzeciego seta, bowiem chwilę później Sinner utrzymał podanie, a następnie przełamał rywala, korzystając z jego chwili słabości. Wygrał tę partię 6:3.

Na początku czwartej odsłony po chwili przerwy Niemiec wrócił na swój wcześniejszy, wysoki poziom, chociaż wciąż popełniał więcej błędów, niż w dwóch pierwszych setach. Ponownie kluczowy okazał się siódmy gem, w którym efektownymi akcjami popisał się Włoch, co w połączeniu z pomyłkami jego rywala pozwoliło mu zanotować przełamanie. Chwilę później lider światowego rankingu pewnie utrzymał podanie i chociaż niżej notowany zawodnik był w stanie jeszcze wygrać swojego gema serwisowego, to w kolejnym Sinner przypieczętował drugi triumf w Wimbledonie z rzędu.

Mecz trwał trzy godziny i 46 minut.

W Wielkim Szlemie Sinner wcześniej, oprócz ubiegłorocznego Wimbledonu, wygrał Australian Open 2024 i 2025 oraz US Open 2024.

W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskova, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchovą.

Wynik finału singla mężczyzn: Jannik Sinner (Włochy, 1) - Alexander Zverev (Niemcy, 2) 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4.