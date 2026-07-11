Czeskie panowanie na trawie. Noskova wygrała Wimbledon

RMF24

Czeski finał Wimbledonu za nami. Linda Noskova, mimo pewnych kłopotów w środkowej części meczu, wygrała ze swoją rodaczką Karoliną Muchovą 6:2, 5:7, 6:3. To już trzecia czeska triumfatorka Wimbledonu od 2023 roku.

To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskovej. Osiem lat starsza Muchova natomiast doznała drugiej finałowej porażki w imprezie tej rangi. W 2023 roku przegrała mecz o tytuł French Open z Igą Świątek.

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Muchova będzie szósta, a Noskova siódma. Dla obu tenisistek to najwyższa pozycja w karierze.

Na ósme miejsce spadnie Świątek, która w Londynie broniła tytułu, ale odpadła już w trzeciej rundzie. Liderką nadal będzie Białorusinka Aryna Sabalenka.

Czeskie królowe trawy

Dzisiejszy finał potwierdził, że trawiaste korty Wimbledonu to w ostatnich latach ulubiona nawierzchnia tenisistek z Czech. W 2023 roku wielkoszlemowy turniej w Londynie wygrała Marketa Vondrousova, rok później - Barbora Krejcikova. Dominację Czeszek na londyńskiej trawie przerwała na krótko Świątek, odnosząc przed rokiem swój dotychczas jedyny triumf w Wimbledonie.

Noskova i Muchova znają się doskonale - w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku rywalizowały ramię w ramię w turnieju deblowym, w którym uplasowały się tuż za podium. Przed półfinałami w czwartek odbyły również wspólny trening na korcie centralnym, na którym żadna z nich nigdy wcześniej nie grała.

Co ciekawe, Muchova wygrała ich jedyny dotychczasowy pojedynek, w trzeciej rundzie ubiegłorocznego US Open 6:7 (5-7), 6:4, 6:2.