Wielki mistrz pokonany. Hurkacz wygrał z Djokoviciem w Szanghaju
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Waldemar Stelmach Publikacja: Dzisiaj, 9 października (13:41)
Aktualizacja: Dzisiaj, 9 października (13:48)
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Hubert Hurkacz w wysokiej formie. Polski tenisista pierwszy raz w karierze pokonał utytułowanego Serba Novaka Djokovicia, wygrywając 6:4, 6:3 w 2. rundzie turnieju tenisowego ATP w Szanghaju.
Novak Djoković i Hubert Hurkacz, fot. ALEX PLAVEVSKI
/PAP/EPA
Po ośmiu porażkach z Djokoviciem Hurkacz wygrał ze słynnym Serbem 6:4, 6:3 w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju.
To był
15. mecz z Djokoviciem jakiegokolwiek polskiego tenisisty i pierwsze zwycięstwo.
Obaj tenisiści przyjechali do Szanghaju prosto z turnieju w Pekinie. Hurkacz w stolicy Chin skreczował w poniedziałkowym półfinale z powodu naciągnięcia mięśnia nogi. Djoković dzień później wygrał w finale po kreczu Australijczyka Alexa De Minaura.
Kolejnym rywalem Polaka będzie Włoch Lorenzo Musetti (nr 24.), albo Chińczyk Yi Zhou.
Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku.
Hubert Hurkacz, sklasyfikowany na 34. pozycji w światowym rankingu, pokonał w 1. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju zajmującego 64. lokatę Jamesa Duckwortha z Australii 6:3, 7:6 (7:4). W 2. rundzie Polak zagra z Serbem Novakiem…