Wielki mistrz pokonany. Hurkacz wygrał z Djokoviciem w Szanghaju

RMF24

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Hubert Hurkacz w wysokiej formie. Polski tenisista pierwszy raz w karierze pokonał utytułowanego Serba Novaka Djokovicia, wygrywając 6:4, 6:3 w 2. rundzie turnieju tenisowego ATP w Szanghaju.

Po ośmiu porażkach z Djokoviciem Hurkacz wygrał ze słynnym Serbem 6:4, 6:3 w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju.

To był 15. mecz z Djokoviciem jakiegokolwiek polskiego tenisisty i pierwsze zwycięstwo.

Obaj tenisiści przyjechali do Szanghaju prosto z turnieju w Pekinie. Hurkacz w stolicy Chin skreczował w poniedziałkowym półfinale z powodu naciągnięcia mięśnia nogi. Djoković dzień później wygrał w finale po kreczu Australijczyka Alexa De Minaura.

Kolejnym rywalem Polaka będzie Włoch Lorenzo Musetti (nr 24.), albo Chińczyk Yi Zhou.

Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku.