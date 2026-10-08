Hurkacz z pewnym zwycięstwem w Szanghaju. Polak melduje się w kolejnej rundzie

RMF24

Hubert Hurkacz, sklasyfikowany na 34. pozycji w światowym rankingu, pokonał w 1. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju zajmującego 64. lokatę Jamesa Duckwortha z Australii 6:3, 7:6 (7:4). W 2. rundzie Polak zagra z Serbem Novakiem Djokoviciem.

Hubert Hurkacz po udanym występie w Pekinie, gdzie dotarł do półfinału, potwierdził swoją dobrą formę w pierwszej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. W swoim inauguracyjnym meczu Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckwortha, meldując się w kolejnej fazie prestiżowych zawodów.

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Dobra dyspozycja Hurkacza

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego akcentu ze strony Polaka. Po wygranym losowaniu Hurkacz zdecydował się na serwis i od razu pokazał, że jest w świetnej dyspozycji – nie oddał rywalowi ani jednej piłki przy własnym podaniu. Duckworth również nie pozostawał dłużny, pewnie wygrywając swojego pierwszego gema serwisowego. Jednak już w czwartym gemie Australijczyk zaczął popełniać błędy, co bezlitośnie wykorzystał Hurkacz, przełamując przeciwnika i wychodząc na prowadzenie 3:1.

Polak nie zwalniał tempa, szybko powiększając przewagę do 4:1. Choć zamknięcie seta wymagało od niego nieco więcej wysiłku – Hurkacz potrzebował trzech piłek setowych – ostatecznie wygrał partię 6:3. Co ważne, przez cały set nie musiał bronić ani jednego break pointa, co tylko potwierdza jego wysoką formę serwisową. Pierwsza odsłona spotkania trwała zaledwie 28 minut.

Drugi set przyniósł bardziej wyrównaną walkę. Obaj tenisiści pilnowali swojego serwisu, a kolejne gemy przebiegały bez większych emocji. Dopiero w dziewiątym gemie Duckworth musiał się nieco bardziej napracować, ale ostatecznie utrzymał podanie. Po dziesięciu gemach wciąż nie było rozstrzygnięcia, a o losach seta zdecydował tie-break. W decydującej rozgrywce Hurkacz szybko wypracował sobie przewagę i pewnie zwyciężył 7-4, pieczętując awans do kolejnej rundy.

Teraz Djoković

W 2. rundzie na drodze Hurkacza stanie utytułowany Novak Djoković. Serb kilka dni temu wygrał turniej w Pekinie, pokonując w finale Alexa de Minaura, z którym Polak przegrał w półfinale.

Historia bezpośrednich pojedynków liczy osiem spotkań, które wszystkie wygrał pochodzący z Belgradu tenisista. Ostatni mecz z ich udziałem został rozegrany w maju 2025 roku w finale imprezy w Genewie. Wtedy polski zawodnik przegrał po przeszło trzech godzinach rywalizacji.

Wcześniej z turnieju w 1. rundzie odpadł Kamil Majchrzak. Polski tenisista w trwającym trzy godziny i 12 minut meczu uległ Niemcowi Yannickowi Hanfmannowi 7:6 (7-4), 6:7 (3-7), 6:7 (7-9).