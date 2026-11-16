Rosyjski sport celem 22. pakietu unijnych sankcji

RMF24

Rosyjski sport i rosyjscy sportowcy mają zostać objęci unijnymi sankcjami. Jak nieoficjalnie ustaliła dziennikarka RMF FM, mają znaleźć się w przygotowywanym właśnie 22. pakiecie restrykcji. To oznaczałoby kolejny krok Brukseli w ograniczaniu obecności Rosji na międzynarodowych arenach sportowych.

Ministrowie wystosowali dziś mocny apel o zaostrzenie polityki wizowej i niedopuszczanie rosyjskich sportowców do udziału w zawodach organizowanych na terenie Unii Europejskiej – potwierdziła po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Projekt pakietu ma trafić do państw członkowskich jeszcze przed unijnym szczytem zaplanowanym na koniec przyszłego tygodnia. Jego przyjęcie planowane jest przed Bożym Narodzeniem. Decyzja w tej sprawie wymaga jednak jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

O udziale Rosjan w międzynarodowym sporcie będą w najbliższy piątek rozmawiać w Brukseli ministrowie sportu państw UE.

Ukraina naciska na zaostrzenie ograniczeń

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Ukraina od kilku tygodni intensywnie zabiega o utrzymanie i zaostrzenie ograniczeń wobec sportowców z Rosji i Białorusi. W ostatnim czasie Kijów podejmował działania w tej sprawie na kilku europejskich forach – w Unii Europejskiej, Radzie Europy oraz podczas posiedzenia Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia UE–Ukraina.

Ukraina sprzeciwia się powrotowi rosyjskich sportowców do międzynarodowych zawodów, nawet pod neutralną flagą. W piątkowych rozmowach unijnych ministrów sportu weźmie udział także ukraiński minister sportu Matwij Bidny. Kijów chce przekonać państwa UE do zaostrzenia ograniczeń i wypracowania wspólnego stanowiska wobec rosyjskiego sportu.

Mistrzostwa świata wracają do Rosji. Pierwsza taka impreza od napaści na Ukrainę Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) ogłosiła w niedzielę, że Moskwa będzie gospodarzem mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w 2030 roku. Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie w Rosji nie odbyły się żadne mistrzostwa świata w…

Spór o powrót do hokejowych rozgrywek

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrncirova przekazała RMF FM, że „udział rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach pod flagą, z hymnem i innymi symbolami narodowymi oznaczałby przyznanie Rosji legitymacji i prestiżu poprzez sport, mimo że odpowiada ona za agresję na Ukrainę”. Przypomniała, że przywódcy UE uznali, iż dopóki nie będzie sprawiedliwego i trwałego pokoju, nie powinno dochodzić do normalizacji udziału Rosji i Białorusi w międzynarodowym sporcie, zwłaszcza pod ich narodowymi symbolami.

Komisja odniosła się również do orzeczenia Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w sprawie udziału rosyjskich drużyn w rozgrywkach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Zaznaczyła, że Bruksela będzie uważnie obserwować, jak federacja wdroży to orzeczenie.

Spór o powrót Rosjan do hokejowych rozgrywek już się zaostrza. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie zakwestionowała orzeczenie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Jednocześnie potwierdziła, że rosyjska reprezentacja nie wystąpi w grudniowych mistrzostwach świata juniorów w Kanadzie, ponieważ tamtejsze władze nie zgodziły się na wjazd rosyjskiej drużyny.

Kolejne sportowe zwycięstwo Rosji. Hokeiści wracają na najważniejsze turnieje Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie orzekł dziś, że rosyjskie drużyny muszą zostać dopuszczone do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF). Chodzi na przykład o mistrzostwa świata.

Sankcje, ograniczenia wizowe, odcięcie od unijnych pieniędzy

Bruksela rozważa różne sposoby ograniczenia obecności Rosjan w międzynarodowym sporcie – od sankcji wobec konkretnych sportowców, przez ograniczenia wizowe, po odcięcie unijnych pieniędzy dla federacji dopuszczających Rosjan do zawodów.

Już w lipcu dziewięć państw UE, w tym Polska, zwróciło się do Komisji o rozważenie ograniczenia unijnego finansowania dla międzynarodowych federacji sportowych, które dopuszczają Rosjan i Białorusinów do zawodów pod narodowymi flagami.