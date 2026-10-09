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Symboliczny debiut „Lewego”. Polak w roli miotacza baseballowego Chicago White Sox

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (10:18)

Robert Lewandowski wystąpił minionej nocy w nietypowej roli. Kapitan reprezentacji Polski, występujący na co dzień w Chicago Fire, wykonał symboliczny rzut w meczu baseballowej MLB Chicago White Sox - Cleveland Guardians. Gospodarze przegrali 5:9, co oznacza, że w serii play off remisują 2-2.

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Symboliczny debiut „Lewego”. Polak w roli miotacza baseballowego Chicago White Sox
Robert Lewandowski wykonał symboliczny rzut na meczu amerykańskiej ligi baseballowej MLB (Fot. MICHAEL REAVES/Getty AFP/East News) /East News

Symboliczny, bo pierwszy, rzut jaki w meczu baseballowej ligi MLB wykonał Robert Lewandowski raczej nie przyniósł szczęścia drużynie Chicago White Sox. Przegrali bowiem z Cleveland Guardians 5:9 i w serii play off remisują 2:2. 

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i gwiazdor Chicago Fire pojawił się na stadionie w czarnej koszulce White Sox ze swoim nazwiskiem i numerem 9. Na profilu klubu w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak Polak rozgrzewa się, rzucając piłkę z klubową maskotką, a potem rzuca z górki miotacza. 

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Innym gościem meczu był aktor Brendan Hunt, który w serialu „Ted Lasso” wciela się w postać trenera Bearda.

White Sox po czwartkowej porażce czeka w sobotę w Cleveland decydujący mecz o awansie do finału American League, czyli ostatniego etapu przed decydującą o mistrzostwie World Series.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Robert Lewandowski mls

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