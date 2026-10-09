Symboliczny debiut „Lewego”. Polak w roli miotacza baseballowego Chicago White Sox

Symboliczny, bo pierwszy, rzut jaki w meczu baseballowej ligi MLB wykonał Robert Lewandowski raczej nie przyniósł szczęścia drużynie Chicago White Sox. Przegrali bowiem z Cleveland Guardians 5:9 i w serii play off remisują 2:2.
Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i gwiazdor Chicago Fire pojawił się na stadionie w czarnej koszulce White Sox ze swoim nazwiskiem i numerem 9. Na profilu klubu w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak Polak rozgrzewa się, rzucając piłkę z klubową maskotką, a potem rzuca z górki miotacza.
Innym gościem meczu był aktor Brendan Hunt, który w serialu „Ted Lasso” wciela się w postać trenera Bearda.
White Sox po czwartkowej porażce czeka w sobotę w Cleveland decydujący mecz o awansie do finału American League, czyli ostatniego etapu przed decydującą o mistrzostwie World Series.