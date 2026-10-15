Świątek gra dalej. Nadzieje na awans do WTA Finals przedłużone

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Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Krueger 6:1, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Zwycięstwo przedłuża nadzieje Polki Świątek na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Indian Wells, w którym zagra osiem najlepszych zawodniczek sezonu.

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zmierzyła się z 68. w rankingu Ashley Krueger.

Pierwszy set przebiegał pod dyktando Polki, trwał 37 minut. Bardziej wyrównana była druga partia, a w wielu gemach gra toczyła się na przewagi. Świątek ostatecznie zamknęła pojedynek po godzinie i 35 minutach, wykorzystując trzecią piłkę meczową.

Gram lepiej niż na początku sezonu. To był dobry, ciekawy mecz, szczególnie w drugim secie. Rywalka podniosła poziom, dobrze serwowała, ale udało się ją przełamać - powiedziała była liderka światowego rankingu w wywiadzie dla publiczności.

Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Li lub Indonezyjka Janice Tjen.

Czy Świątek uda się awansować do WTA Finals?

Dzisiejsze zwycięstwo przedłuża nadzieje polskiej tenisistki na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals, który odbędzie się w dniach 8-15 listopada w kalifornijskim Indian Wells, z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek. Sześć miejsc jest już zajętych. O pozostałe dwa Polka walczy m.in. z Karoliną Muchovą. Czeszka przegrała w czwartek z Rosjanką Dianą Sznajder 5:7, 3:6.

Wcześniej w czwartek awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Ivą Jovic 6:4, 6:1.

Wynik meczu 3. rundy gry pojedynczej: Iga Świątek (Polska, 7) - Ashley Krueger (USA) 6:1, 6:4.