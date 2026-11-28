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Kacper Tomasiak zajął 15. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W zawodach wygrał Austriak Stephan Embacher. Paweł Wąsek był 25., a Maciej Kot nie awansował do drugiej serii.

Tomasiak po pierwszej serii zajmował dziewiąte miejsce. Polak uzyskał 139,5 metra, ale w finale skoczył 128 metrów i ostatecznie został sklasyfikowany na 15. pozycji z notą 264,9 pkt.

W drugiej serii nie było stabilnie w locie, straciłem wysokość i prędkość. Natomiast w pierwszej serii troszeczkę gorzej było na progu, a w locie zdecydowanie lepiej – mówił Tomasiak w rozmowie z Eurosportem.

Skoczek podkreślił, że jest ogólnie zadowolony ze swoich prób.

Pierwsze punkty w sezonie wywalczył również Paweł Wąsek. Zawodnik zajął 25. miejsce po skokach na 132,5 i 127 metrów. Maciej Kot był 46. po pierwszej serii i nie zakwalifikował się do finału. W piątkowych kwalifikacjach odpadli Dawid Kubacki, Jakub Wolny oraz Klemens Joniak.

Mały kroczek do przodu – ocenił trener polskiej kadry Maciej Maciusiak. Zwrócił uwagę przede wszystkim na zdobycie pierwszych w tym sezonie punktów Pucharu Świata przez Wąska.

Embacher triumfuje, Hauswirth po raz pierwszy na podium

Stephan Embacher odniósł drugie zwycięstwo w sezonie. Austriak prowadził już po pierwszej serii, w której poszybował na 145 metrów. W finale uzyskał 143 metry i zwyciężył z dorobkiem 304,8 pkt.

Drugie miejsce zajął Szwajcar Sandro Hauswirth, dla którego był to pierwszy w karierze występ na podium zawodów Pucharu Świata. Trzeci był Norweg Marius Lindvik.

Konkurs stał na wysokim poziomie. Skoczkowie aż 17 razy osiągali odległość co najmniej 140 metrów. Najbliżej rekordu skoczni Halvora Egnera Graneruda, wynoszącego 150,5 metra, był Isak Andreas Langmo. Norweg w pierwszej serii skoczył 149 metrów.

Po trzech z 27 zaplanowanych konkursów na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znajduje się Embacher, który ma 245 pkt. Drugi jest Raffael Zimmermann ze stratą 73 punktów, a trzeci Kristoffer Eriksen Sundal.

Tomasiak zajmuje 25. pozycję z 20 punktami. Wąsek jest 36. i ma sześć punktów.

W Pucharze Narodów prowadzą Austriacy przed Norwegami i Japończykami. Polska reprezentacja plasuje się na ósmym miejscu.

W niedzielę w Ruce odbędzie się drugi konkurs indywidualny, poprzedzony kwalifikacjami.