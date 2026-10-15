Chwalińska nie do zatrzymania. Pewnie pokonała rywalkę i awansowała do ćwierćfinału

Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA Wuhan Open. Polka pokonała Amerykankę Ivę Jović 6:4, 6:1.
Jovic obecnie w światowym rankingu plasuje się na miejscu 11., Chwalińska zajmuje 22. pozycję.
Dzięki zwycięstwu nad Jovic Chwalińska po raz pierwszy w karierze osiągnęła ćwierćfinał imprezy rangi WTA 1000.
Opóźnienie z powodu deszczu
Spotkanie zostało rozegrane z opóźnieniem z powodu opadów deszczu i przeniesione na kort numer 2.
Chwalińska od początku prezentowała świetną formę, przełamując rywalkę już w pierwszym gemie. Jovic odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Polce udało się ponownie przełamać rywalkę w dziewiątym gemie. Chwalińska zachowała zimną krew w kluczowych momentach, wykorzystując błędy Amerykanki. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Chwalińskiej 6:4.
W drugiej partii Polka całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie. Skuteczna gra przy własnym serwisie i cierpliwość w wymianach pozwoliły jej szybko objąć prowadzenie. Jovic utrzymała swoje podanie tylko raz. Popełniała coraz więcej niewymuszonych błędów, a Chwalińska pewnie zamknęła mecz wynikiem 6:1.
Sakkari na drodze Chwalińskiej
W walce o półfinał Polka zmierzy się w piątek z Greczynką Marią Sakkari. Z Sakkari Chwalińska wygrała w drodze do finału tegorocznego French Open. Greczynka, obecnie 35. w rankingu WTA.
Zmagania w Wuhan potrwają do niedzieli, a zwyciężczyni turnieju otrzyma 1000 punktów rankingowych i czek na 665 tysięcy dolarów.