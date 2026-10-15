Chwalińska nie do zatrzymania. Pewnie pokonała rywalkę i awansowała do ćwierćfinału

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Maja Chwalińska pokonała Ivę Jovic i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polska tenisistka pokonała wyżej notowaną rywalkę 6:4, 6:1.

Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA Wuhan Open. Polka pokonała Amerykankę Ivę Jović 6:4, 6:1.

Jovic obecnie w światowym rankingu plasuje się na miejscu 11., Chwalińska zajmuje 22. pozycję.

Sensacja na kortach w Wuhan. Aryna Sabalenka za burtą turnieju Była liderka światowego rankingu tenisistek i najwyżej rozstawiona Aryna Sabalenka niespodziewanie już na etapie 2. rundy turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Faworyzowana Białorusinka uległa w starciu z Amerykanką Ann Li 6:3, 4:6, 6:7 (5-7).

Dzięki zwycięstwu nad Jovic Chwalińska po raz pierwszy w karierze osiągnęła ćwierćfinał imprezy rangi WTA 1000.

Opóźnienie z powodu deszczu

Spotkanie zostało rozegrane z opóźnieniem z powodu opadów deszczu i przeniesione na kort numer 2.

Chwalińska od początku prezentowała świetną formę, przełamując rywalkę już w pierwszym gemie. Jovic odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Polce udało się ponownie przełamać rywalkę w dziewiątym gemie. Chwalińska zachowała zimną krew w kluczowych momentach, wykorzystując błędy Amerykanki. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Chwalińskiej 6:4.

W drugiej partii Polka całkowicie zdominowała wydarzenia na korcie. Skuteczna gra przy własnym serwisie i cierpliwość w wymianach pozwoliły jej szybko objąć prowadzenie. Jovic utrzymała swoje podanie tylko raz. Popełniała coraz więcej niewymuszonych błędów, a Chwalińska pewnie zamknęła mecz wynikiem 6:1.

Sakkari na drodze Chwalińskiej

W walce o półfinał Polka zmierzy się w piątek z Greczynką Marią Sakkari. Z Sakkari Chwalińska wygrała w drodze do finału tegorocznego French Open. Greczynka, obecnie 35. w rankingu WTA.

Zmagania w Wuhan potrwają do niedzieli, a zwyciężczyni turnieju otrzyma 1000 punktów rankingowych i czek na 665 tysięcy dolarów.