RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Austriak Stephan Embacher wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Paweł Wąsek zajął 19. miejsce, a Maciej Kot był 29. Po pierwszej serii odpadli 34. Kacper Tomasiak, 49. Jakub Wolny i 50. Klemens Joniak.

Paweł Wąsek podczas niedzielnego konkursu w Ruce/fot. KIMMO BRANDT

Paweł Wąsek podczas niedzielnego konkursu w Ruce/fot. KIMMO BRANDT / PAP/EPA

Embacher skoczył 138,5 m i 138 m. Austriak zgromadził 269,4 pkt i odniósł trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Drugi był Norweg Isak Andreas Langmo – 146 m/132 m – 266,4 pkt. Trzecie miejsce zajął Austriak Jan Hoerl – 137 m/138 m – 262,4 pkt.

Wąsek po skokach na 126,5 m i 135 m otrzymał notę 233,4 pkt. Kot skoczył 128 m i 110,5 m, gromadząc 187 pkt.

Do drugiej serii nie awansowali Tomasiak – 119,5 m i 99,0 pkt, Wolny – 101 m i 55,2 pkt oraz Joniak – 84,5 m i 28,4 pkt. Kwalifikacji nie przeszedł Dawid Kubacki.