Embacher skoczył 138,5 m i 138 m. Austriak zgromadził 269,4 pkt i odniósł trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Drugi był Norweg Isak Andreas Langmo – 146 m/132 m – 266,4 pkt. Trzecie miejsce zajął Austriak Jan Hoerl – 137 m/138 m – 262,4 pkt.
Wąsek po skokach na 126,5 m i 135 m otrzymał notę 233,4 pkt. Kot skoczył 128 m i 110,5 m, gromadząc 187 pkt.
Do drugiej serii nie awansowali Tomasiak – 119,5 m i 99,0 pkt, Wolny – 101 m i 55,2 pkt oraz Joniak – 84,5 m i 28,4 pkt. Kwalifikacji nie przeszedł Dawid Kubacki.