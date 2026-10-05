Rosyjskie siatkarki wracają na mistrzostwa świata. Mogą zagrać z Polkami

Rosyjska reprezentacja kobiet w siatkówce weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej 2027, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Poinformowało dziś o tym biuro prasowe Wszechrosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej (ARVF).
„Rosjanki zajmują 11. miejsce w światowym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). Dzięki wysokiej pozycji rosyjska reprezentacja wywalczyła sobie prawo do udziału w turnieju” - podkreśla rosyjska agencja TASS. Wyjaśnijmy: rosyjskie reprezentacje mężczyzn i kobiet zostały ponownie włączone do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023 roku.
Rosyjskie reprezentacje narodowe oraz kluby zostały wykluczone z turniejów międzynarodowych od 2022 roku, od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Tego lata FIVB ogłosiła jednak dopuszczenie rosyjskich reprezentacji do turniejów pod swoim patronatem.
Mistrzostwa świata siatkarek odbędą się w Anaheim, Omaha i Orlando w USA oraz Montrealu i Quebecu w Kanadzie. Inauguracja - 20 sierpnia, finał - 5 września.
Na amerykańsko-kanadyjskim turnieju zagrają polskie siatkarki, które wywalczyły awans na początku września, awansując do półfinałów mistrzostw Europy. Nie można więc wykluczyć, że Polki będą musiały stanąć naprzeciwko zawodniczek z Rosji.
Co ciekawe, męska reprezentacja siatkarzy Rosji wycofała się z przyszłorocznych mistrzostw świata. Impreza odbędzie się w Polsce w dniach 10 - 26 września. Rosjanie argumentowali, że obawiają się o bezpieczeństwo sportowców. Przedstawiciele rosyjskiego środowiska siatkarskiego sugerowali ryzyko prowokacji w naszym kraju.