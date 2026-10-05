Rosyjskie siatkarki wracają na mistrzostwa świata. Mogą zagrać z Polkami

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Rosyjska żeńska reprezentacja siatkówki będzie rywalizować w mistrzostwach świata w 2027 roku, które odbędą się w USA i Kanadzie – podała agencja TASS. Nie można wykluczyć, że naprzeciwko Rosjanek będą musiały stanąć Polki, które awans wywalczyły kilka tygodni temu.

Łódź, 4 września 2019 r. Rosjanki Irina Voronkova (L), Irina Koroleva (C) oraz Nataliya Goncharova (P) w meczu ćwierćfinałowym z Włochami podczas mistrzostw Europy siatkarek w łódzkiej Atlas Arenie (fot. Grzegorz Michałowski)

Łódź, 4 września 2019 r. Rosjanki Irina Voronkova (L), Irina Koroleva (C) oraz Nataliya Goncharova (P) w meczu ćwierćfinałowym z Włochami podczas mistrzostw Europy siatkarek w łódzkiej Atlas Arenie (fot. Grzegorz Michałowski) / PAP

Rosyjska reprezentacja kobiet w siatkówce weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej 2027, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Poinformowało dziś o tym biuro prasowe Wszechrosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej (ARVF).

„Rosjanki zajmują 11. miejsce w światowym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). Dzięki wysokiej pozycji rosyjska reprezentacja wywalczyła sobie prawo do udziału w turnieju” - podkreśla rosyjska agencja TASS. Wyjaśnijmy: rosyjskie reprezentacje mężczyzn i kobiet zostały ponownie włączone do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023 roku.

Rosyjscy siatkarze wracają do gry. Od razu wskoczyli na podium Rosjanie wracają do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu w siatkówce – poinformowała w środę Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. To efekt wtorkowej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym odwieszeniu…

Rosyjskie reprezentacje narodowe oraz kluby zostały wykluczone z turniejów międzynarodowych od 2022 roku, od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Tego lata FIVB ogłosiła jednak dopuszczenie rosyjskich reprezentacji do turniejów pod swoim patronatem.

Mistrzostwa świata siatkarek odbędą się w Anaheim, Omaha i Orlando w USA oraz Montrealu i Quebecu w Kanadzie. Inauguracja - 20 sierpnia, finał - 5 września.

Na amerykańsko-kanadyjskim turnieju zagrają polskie siatkarki, które wywalczyły awans na początku września, awansując do półfinałów mistrzostw Europy. Nie można więc wykluczyć, że Polki będą musiały stanąć naprzeciwko zawodniczek z Rosji.

Co ciekawe, męska reprezentacja siatkarzy Rosji wycofała się z przyszłorocznych mistrzostw świata. Impreza odbędzie się w Polsce w dniach 10 - 26 września. Rosjanie argumentowali, że obawiają się o bezpieczeństwo sportowców. Przedstawiciele rosyjskiego środowiska siatkarskiego sugerowali ryzyko prowokacji w naszym kraju.