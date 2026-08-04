Rosjanie wycofują się z mistrzostw w siatkówce, które odbędą się w Polsce

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Męska reprezentacja Rosji w siatkówce nie weźmie udziału w mistrzostwach świata w 2027 roku, które mają odbyć się w Polsce — poinformowała Wszechrosyjska Federacja Piłki Siatkowej. Rosyjska strona uzasadniła decyzję względami bezpieczeństwa i oceniła, że podczas turnieju „będzie krytycznie mało sportu, a bardzo dużo polityki”.

Prezes Wszechrosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej Stanisław Szewczenko przekazał, że reprezentacja Rosji nie wystąpi w turnieju rozgrywanym w Polsce z powodu — jak stwierdził — braku gwarancji bezpieczeństwa dla rosyjskich zawodników.

„Podjęto decyzję o rezygnacji z udziału ze względów bezpieczeństwa. Uważamy, że na tym turnieju będzie krytycznie mało sportu, a bardzo dużo polityki” – powiedział Szewczenko, cytowany przez rosyjską federację.

Polska federacja wcześniej sprzeciwiała się udziałowi Rosji

Na początku lipca Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zniosła ograniczenia dotyczące rosyjskich sportowców. Decyzja zapadła po rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczącej przywrócenia Rosjan do rywalizacji.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski mówił wówczas, że nie widzi możliwości organizacji mistrzostw świata z udziałem rosyjskiej kadry. Wskazywał między innymi na kwestię wydawania wiz rosyjskim zawodnikom przez polskie władze oraz potencjalne konsekwencje meczu Rosji z Ukrainą.

„To bardzo mocno frustrująca decyzja. Zapraszam na Ukrainę tych panów, którzy ją podjęli, żeby zobaczyli, jak życie wygląda tam na co dzień. Ciekawe, jakby się zachowywali, gdyby Rosja zaatakowała ich kraj, i czy wtedy też podejmowaliby takie decyzje tak szybko” - komentował zbulwersowany Świderski w rozmowie z TVP Sport.

Rosyjska federacja poinformowała jednocześnie, że analizowana jest możliwość udziału kobiecej reprezentacji Rosji w mistrzostwach świata 2027. Ten turniej ma zostać rozegrany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Według federacji FIVB prowadzi w tej sprawie rozmowy z organizatorami zawodów oraz z krajowymi związkami siatkarskimi USA i Kanady.