Rosyjscy siatkarze wracają do gry. Od razu wskoczyli na podium

RMF24

Rosyjscy siatkarze wracają do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu – poinformowała w środę Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. To efekt wtorkowej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Co istotne, Rosjanie wrócili do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023 roku. Aktualnie są więc na 3. miejscu.

„Rosyjscy sportowcy będą mogli powrócić do światowych i oficjalnych zawodów FIVB”

Powrót Rosjan do światowego sportu, wykluczonych po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, był na językach od dłuższego czasu. Nie trzeba było długo czekać na konsekwencje wtorkowej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO).

Już następnego dnia, w środę, o ponownym dopuszczeniu rosyjskich siatkarzy do rywalizacji poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB).

Zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu FIVB o zastosowaniu się do zaleceń Komitetu Wykonawczego MKOl oraz po niedawnej decyzji zarządu MKOl, że zalecane warunki uczestnictwa, w odniesieniu do rosyjskich sportowców i drużyn, nie mają już zastosowania, rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do światowych i oficjalnych zawodów FIVB – można przeczytać w komunikacie siatkarskiej federacji.

Jak dodano, „zgodnie z rekomendacją MKOl, Międzynarodowa Agencja ds. Testów (IKA) opracuje i wdroży dedykowany i kompleksowy plan badań antydopingowych”.

Odmrożono punkty Rosjan. Wracają na 3. miejsce

Poza powrotem do międzynarodowych rozgrywek Rosjanie mają jeszcze jeden powód do radości. Zostali ponownie włączeni do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023 roku. Z dorobkiem 352,10 pkt są więc aktualnie na 3. miejscu. Tymczasem w oficjalnym turnieju nie grali przez ostatnie cztery lata.

Czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem? Decyzji w tej sprawie siatkarska federacja jeszcze nie ogłosiła. Nie wiemy też, jaka będzie pierwsza impreza, w której Rosjanie wezmą udział.

Zabraknie ich z pewnością w tegorocznych mistrzostwach Europy. Prawdopodobnie jednak zagrają w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów i mistrzostwach świata, które odbędą się w Polsce.

Zalecenia MKOl ws. weryfikacji neutralności Rosjan – wymogi można złagodzić

Decyzja MKOl – jak napisano w oficjalnym komunikacie – została podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną. Uznano, że Rosyjski Komitet Olimpijski nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. MKOl będzie natomiast nadal uważnie monitorować sytuację związaną z wszelkimi działaniami RKO.

MKOl zalecił także światowym federacjom sportowym prowadzącym kwalifikacje do igrzysk Los Angeles 2028 zakończenie trzyletniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych.