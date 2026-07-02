Rajdowe ME wracają pod Koloseum. Marczyk i Gospodarczyk gotowi na Rajd Rzymu

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W piątek, 3 lipca, rozpoczyna się 14. Rajd Rzymu – trzecia runda tegorocznego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC). Z numerem 2 na trasy wyruszą aktualni obrońcy tytułu mistrzów Europy, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team wraca na włoskie odcinki specjalne z bardzo dobrymi wspomnieniami. Przed rokiem ukończyli Rally di Roma Capitale na 3. miejscu.

O awans w klasyfikacji generalnej

Rajd Roma di Capitale będzie trzecią rundą rajdowych Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk w klasyfikacji generalnej zajmują na razie odległe, 13. miejsce ze stratą 15 pkt. do będących ex aequo na 1. pozycji Hiszpana Jose Antonio Suareza i Fina Mikko Heikkili.

Z Rajdu Rzymu załoga ORLEN Team ma bardzo dobre wspomnienia. Przed rokiem Polacy zajęli tu 3. miejsce, przegrywając nieznacznie wyłącznie z włoskimi załogami i jednocześnie wygrywając w imponującym stylu Power Stage. W ramach treningu przed rundą ERC, Miko i Szymon wzięli w czerwcu udział w Rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero na północy Włoch, gdzie okazali się najlepszą załogą.

Mistrzostwa Europy... jak Mistrzostwa Świata

Tegoroczny Rajd Rzymu składa się z 11 odcinków specjalnych o łącznej długości 197 kilometrów. Na liście zgłoszeń znalazło się aż 126 załóg, z czego 46 skorzysta z samochodów najwyższej kategorii Rally2. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nakleją na drzwi swojej Škody Fabii RS Rally2 numer 2.

Polacy zmierzą się nie tylko ze stałymi uczestnikami ERC oraz doświadczonymi Włochami, ale również z wieloma załogami startującymi na co dzień w Mistrzostwach Świata. Wynika to z tego, że od przyszłego roku Rajd Rzymu będzie stanowił część kalendarza WRC, więc są zawodnicy, którzy traktują ten start treningowo.

Przed rokiem zajęliśmy tutaj trzecie miejsce i pokazaliśmy, że potrafimy jechać dobrym tempem, walcząc nawet z najlepszymi włoskimi załogami. W tym roku konkurencja jest bardzo liczna i mocna – wiemy, że to będzie trudne wyzwanie. Za nami dobre testy – sprawdziliśmy ustawienia na nieco węższych, szybszych i bardziej podbijających trasach – taki powinien być też sobotni etap rywalizacji. Temperatury są bardzo wysokie, natomiast mieliśmy dobrą aklimatyzację w ostatnich dniach w Polsce, więc zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić – mówi przed startem Miko Marczyk.

Posłuchaj: Miko Marczyk o starcie w Rajdzie Rzymu

Rajd Rzymu może być jednym z najtrudniejszych wyzwań tego sezonu. Do rywalizacji zgłosiło się aż 46 załóg w autach Rally2, w tym wielu Włochów oraz gości z Mistrzostw Świata. Skalę trudności podnoszą warunki atmosferyczne. Mamy tutaj dużą wilgotność, a temperatura na zewnątrz przekracza 35 stopni. W środku samochodu na testach mieliśmy przeszło 70 stopni, więc było trochę jak w saunie, a rywalizacja będzie wymagała od nas pełnego skupienia przez cały czas. Jesteśmy dobrze przygotowani – mamy z Rzymu dobre wspomnienia sprzed roku, więc już nie mogę się doczekać startu – mówił po testach Szymon Gospodarczyk, pilot w załodze ORLEN Team.

Posłuchaj: Szymon Gospodarczyk o Rajdzie Rzymu

Piątkowego poranka (03 lipca) załogi zmierzą się na odcinku treningowym i kwalifikacyjnym Tuscolo. O 17:30 odbędzie się rajdowa parada ulicami Rzymu, natomiast o 20:05 impreza oficjalnie wystartuje ikonicznym superoesem pod słynnym Koloseum. Zwycięzców poznamy w niedzielę, 5 lipca, około godziny 17:00.