RMF24

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To największa taka zmiana od lat. Już od 1 stycznia 2027 roku zniknie aż 214 lokalnych nazw miejscowości i ich części, a dla kolejnych kilkudziesięciu nastąpią zmiany lub korekty. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – przygotowany na wniosek samorządów – przewiduje aż 257 zmian w 70 polskich gminach.

Najwięcej wniosków o zniesienie i zmianę nazw zgłosiły gminy z województw kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego - informuje portalsamorzadowy.pl. Sama tylko gmina Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie) zamierza pożegnać się z 49 nazwami, a Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) – z 31.

Żadnego wniosku nie zgłosiły województwa: lubuskie, opolskie oraz pomorskie.

Okazuje się, że wiele nazw funkcjonowało już tylko na papierze – w rzeczywistości nie ma tam ani mieszkańców, ani zabudowań. To właśnie argumentowała małopolska gmina Gołcza, starająca się o usunięcie m.in. Wielkanockiego Końca i Rzeżuskiego Końca.

Z urzędowych wykazów mają zniknąć między innymi:

Cichy Kąt w gminie Ruda-Huta województwie lubelskim;

w gminie Ruda-Huta województwie lubelskim; Portki w Koluszkach w województwie łódzkim;

w Koluszkach w województwie łódzkim; Wielkanocki Koniec i Rzeżuski Koniec jako pozostałości po części wsi Cieplice w województwie małopolskim;

jako pozostałości po części wsi Cieplice w województwie małopolskim; Biegałka; Kozie Rogi; Kocia Dróżka; Torbowo (gmina Chodecz w kujawsko-pomorskim)

Niektóre przysiółki zostaną wsiami

Część zmian dotyczy miejscowości, które obecnie są przysiółkami lub częściami innych wsi. Po zmianach będą miały status samodzielnych wsi.

Przykładem są Siodłkowice na Dolnym Śląsku oraz Dąbki w województwie lubuskim.

Planowane są również poprawki w pisowni nazw. Parcela-Obory w gminie Konstancin-Jeziorna ma zmienić nazwę na Parcela. Z kolei Zawoja-Fitkówka będzie nosić nazwę Fickówka.

Również nowe i zmienione nazwy

Wśród nowych nazw pojawi się m.in. wieś Chełchy-Cibory w gminie Karniewo (powiat makowski, woj. mazowieckie), Janów Podlaski-Kolonia (gmina Janów Podlaski, powiat bialski, woj. lubelskie), czy Osiedle Leśne w Skawicy (gmina Zawoja, powiat suski, woj. małopolskie).

Zmiany nie ominą także nazw obiektów fizjograficznych – pojawią się nowe strugi: Rajewska Struga i Zamkowa Struga (gmina Zbąszyń, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie), a także zbiorniki wodne Ryba i Żaba (gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie) oraz jezioro Antonek (gmina Dubienniki, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie).

Ciekawostką pozostają zmiany polegające na dostosowaniu zapisu – tak jak w przypadku wsi Parcela-Obory, która stanie się po prostu Parcelą (gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie), czy przysiółka Zawoja-Fitkówka, który zostanie przemianowany na Fickówkę (gmina Zawoja, powiat suski, woj. małopolskie).