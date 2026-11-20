RMF24

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Ceny złota spadają piąty dzień z rzędu i mogą zakończyć tydzień największą przeceną od marca – pisze Bloomberg. Na rynek wpływają sygnały z amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która nie wyklucza dalszych podwyżek stóp procentowych, a także wyprzedaż akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Inwestorzy sprzedają kruszec, by pokryć straty poniesione na giełdach.

W piątek złoto potaniało nawet o 2,4 proc., schodząc poniżej 3540 dolarów za uncję (ok. 14,3 tys. zł). W skali całego tygodnia jego cena może spaść o blisko 9 proc. Ostatni raz kruszec kosztował tyle we wrześniu 2025 r.

Jeszcze mocniej traci srebro, którego notowania obniżyły się w tym czasie o około 14 proc.

Fed i obligacje pod presją inwestorów

Presję na metale szlachetne wywierają wypowiedzi przedstawicieli Fed. Prezes chicagowskiego oddziału Rezerwy Federalnej Austan Goolsbee stwierdził w czwartek, że wobec utrzymującej się inflacji w USA rozważałby wszystkie dostępne działania. Rynek odebrał to jako kolejny sygnał, że stopy procentowe mogą nadal rosnąć – pisze Bloomberg.

Perspektywa bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej utrzymuje rentowności amerykańskich obligacji na wysokim poziomie. Wyższe stopy i rentowności obligacji zwykle nie sprzyjają złotu, które nie przynosi odsetek. Dodatkowo w tym tygodniu indeks dolara wzrósł o 0,7 proc., co podnosi koszt zakupu złota dla inwestorów posługujących się innymi walutami.

Słabe perspektywy dla kruszcu

Justin Lin – strateg firmy zarządzającej funduszami giełdowymi Global X ETFs uważa, że złoto jest obecnie w bardzo słabej sytuacji. Jego cena może dalej spadać, ponieważ na obecnym poziomie brakuje wystarczającej liczby kupujących, którzy mogliby zatrzymać spadki.

Według niego dopiero w okolicach 3300–3400 USD za uncję złoto może znaleźć mocniejsze wsparcie, czyli pojawią się inwestorzy skłonni kupować je po niższej cenie.

Na ten moment analityk nie widzi wyraźnego czynnika, który mógłby odwrócić trend spadkowy i spowodować wzrost ceny złota.

Od rozpoczęcia wojny USA z Iranem pod koniec lutego złoto straciło około jednej trzeciej wartości. Wzrost cen energii podbił inflację, a jednocześnie na rynku technologicznym trwa silna wyprzedaż związana z obawami o sektor sztucznej inteligencji. Globalne giełdy zmierzają w stronę najdłuższej serii spadków od ponad trzech lat.