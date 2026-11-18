RMF24

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Dwa zwycięstwa, trzy remisy i pięć porażek — to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski w 2026 roku. Biało-Czerwoni zanotowali najsłabszy rezultat od trzech dekad. Poprzednio tylko dwa mecze w roku wygrali w 1996 roku, choć jedno z tamtych spotkań nie jest uznawane przez FIFA.

Reprezentacja prowadzona przez Jana Urbana rozpoczęła 2026 rok od zwycięstwa. 26 marca w Warszawie pokonała Albanię 2:1 w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata.

Pięć dni później Polacy przegrali jednak ze Szwecją 2:3 w finale swojej ścieżki barażowej. Tym samym stracili szansę na udział w mundialu.

Przed turniejem Biało-Czerwoni rozegrali jeszcze dwa mecze towarzyskie z rywalami, którzy również nie zakwalifikowali się na mistrzostwa świata. 31 maja przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0:2, a 3 czerwca zremisowali na PGE Narodowym z Nigerią 2:2.

Jesienią Polacy rywalizowali w drugiej dywizji Ligi Narodów. We wrześniu bezbramkowo zremisowali w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną, a następnie przegrali ze Szwecją na wyjeździe 1:3.

Wysoka wygrana u siebie z Rumunią nie odmieniła obrazu roku

Na początku października kadra Urbana efektownie pokonała w Warszawie Rumunię 6:0. Rywale przez większość spotkania grali jednak w osłabieniu po czerwonej kartce. Do tego momentu, sprawiali wrażenie nieco groźniejszych w swoich atakach. Kilka dni później Polska uległa jednak w Zenicy Bośni i Hercegowinie 0:1.

Szanse na baraże o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów Biało-Czerwoni definitywnie stracili 14 listopada. W Bukareszcie przegrali 1:2 z Rumunią, która przed tym spotkaniem nie miała na koncie ani jednego punktu.

Rok zakończył się remisem 1:1 ze Szwecją we Wrocławiu. Polska utrzymała się w drugiej dywizji dzięki porażce Rumunii z Bośnią i Hercegowiną 1:2 w rozegranym równolegle meczu w Zenicy.

Łącznie w dziesięciu tegorocznych spotkaniach reprezentacja Polski odniosła dwa zwycięstwa, trzykrotnie remisowała i poniosła pięć porażek.

Najsłabszy rok od 1996

Poprzedni równie słaby pod względem liczby wygranych był 1996 rok. Wówczas polscy piłkarze również odnieśli dwa zwycięstwa i trzy razy remisowali, ale przegrali aż siedem spotkań.

Oficjalny dorobek z tamtego okresu jest jednak jeszcze mniej korzystny. Wygrana 1:0 ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi we wrześniu 1996 roku w Wodzisławiu Śląskim nie jest uznawana przez FIFA. Polacy wystąpili wtedy pod szyldem „kadry PZPN”.

Pierwsze oficjalne zwycięstwo reprezentacja odniosła dopiero w listopadzie tamtego roku. W Katowicach pokonała Mołdawię 2:1 w eliminacjach mistrzostw świata.

Od tamtej pory — aż do 2025 roku włącznie — kadra wygrywała co najmniej trzy mecze w każdym roku kalendarzowym. Nawet w pandemicznym 2020 roku, gdy reprezentacje długo nie rozgrywały spotkań, zespół Jerzego Brzęczka zanotował cztery zwycięstwa, remis i trzy porażki.

Przyszłość Jana Urbana pod znakiem zapytania

W 2025 roku reprezentacja Polski wygrała siedem meczów. Trzy zwycięstwa odniósł Michał Probierz, a cztery jego następca Jan Urban, który objął drużynę narodową w lipcu ubiegłego roku.

Początek pracy obecnego selekcjonera był obiecujący. Od września do końca 2025 roku jego zespół zanotował cztery wygrane i dwa remisy. W 2026 roku nastąpiło jednak wyraźne pogorszenie wyników i nastrojów wokół odmładzanej kadry.

Czy mnie zwolnią, czy nie, to nie ode mnie zależy – mówił Urban po porażce z Rumunią.

Przyszłość 64-letniego szkoleniowca może rozstrzygnąć się przed 6 grudnia. Tego dnia w Belfaście zaplanowano losowanie grup eliminacji mistrzostw Europy 2028.