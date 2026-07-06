RMF24

Erling Haaland się nie zatrzymuje. Supersnajper posłał do domu samych Brazylijczyków, wprowadzając Norwegię do ćwierćfinału mundialu. W East Rutherford koło Nowego Jorku ekipa z Europy pokonała „Canarinhos” 2:1. Honorową bramkę zdobył Neymar, który po meczu ogłosił koniec reprezentacyjnej kariery.

Bohaterami zwycięskiej drużyny byli autor dwóch trafień Erling Haaland oraz bramkarz Orjan Nyland, który kilkakrotnie uchronił swój zespół przed stratą gola, m.in. broniąc rzut karny. W ćwierćfinale Skandynawowie zagrają z Anglią, która pokonała 3:2 Meksyk.

Szybki gol Norwegów nie został uznany

Norwegia rozpoczęła w dobrym stylu i już w 3. minucie przez chwilę, po strzale Patricka Berga, cieszyła się ze zdobycia bramki. Gol jednak nie został uznany, gdy we wcześniejszej fazie tej akcji na spalonym był Alexander Sorloth.

Potem Brazylia złapała swój rytm i w 12. minucie Kristoffer Ajer sfaulował w polu karnym Matheusa Cunhę. Arbiter „jedenastkę” podyktował dopiero po obejrzeniu zdarzenia na monitorze. Radość Brazylijczyków również nie trwała długo, bo Nyland wyczuł intencję wykonującego rzut karny Bruna Guimaraesa i odbił piłkę.

Po tak ekscytującym początku potem emocji było nieco mniej, obydwie drużyny nie wypracowały sobie dobrych okazji bramkowych. Dopiero w 40. minucie Vinicius Junior oddał groźny strzał z pola karnego, lecz Nyland był dobrze ustawiony i popisał się skuteczną interwencją.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy klasę pokazał bramkarz Brazylii Alisson, który złapał piłkę po strzale Martina Odegaarda.

Haaland załatwił sprawę

Na drugą połowę trener Norwegów Stale Solbakken chciał dodać nowy impuls poczynaniom ofensywnym swojego zespołu i wprowadził do gry dwóch nowych skrzydłowych - Oscara Bobba i Andreasa Schjelderupa.

W odpowiedzi Carlo Ancelotti w 58. minucie wpuścił na boisko Endricka i ten już w pierwszym kontakcie z piłką powinien strzelić gola. Po znakomitym podaniu od Viniciusa Juniora znalazł się w sytuacji sam na sam z Nylandem i nie trafił w bramkę.

Za moment Nyland uratował swój zespół przed stratą gola broniąc strzał Rayana. W 68. minucie Ancelotti dołożył do formacji ofensywnej Neymara.

Tymczasem coraz groźniejsze były kontrataki Norwegów. Najpierw Haaland nie zdołał sięgnąć piłki, a miał już przed sobą pustą bramkę. Potem Alisson obronił groźny strzał Schjelderupa.

W 80. minucie Norwegowie objęli prowadzenie. Schjelderup precyzyjnie dośrodkował z lewego skrzydła, a Haaland fantastycznym strzałem głową pokona Alissona.

W 86. minucie Nyland w niesamowity sposób wybił piłkę na słupek. Potem Casemiro, zamiast podawać, oddał niecelny strzał.

W odpowiedzi, w 90. minucie Haaland przymierzył z 17 metrów i trafi tuż przy słupku. To był siódmy gol napastnika Manchesteru City na tym turnieju i 62. w jego reprezentacyjnych występach.

Honorowy karny Neymara i koniec z kadrą

Brazylia zdołała jeszcze zdobyć honorową bramkę. W doliczonym czasie gry wprowadzony chwilę wcześniej Leo Ostigard w walce o górną piłkę trafił łokciem w głowę Casemiro. Arbiter podyktował rzut karny, który wykorzystał Neymar. To był 80. gol tego wybitnego piłkarza w meczach reprezentacji Brazylii. Po meczu ogłosił koniec przygody z kadrą narodową.

Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec. Tu zaczynałem, tu skończyłem – powiedział Neymar, mając na myśli MetLife Stadium w East Rutherford. Na tym obiekcie zadebiutował w reprezentacji Brazylii w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi w 2010 roku.

W wieku 34 lat został zaledwie drugim Brazylijczykiem, który zagrał na czterech mundialach bez zdobycia tytułu. Pierwszym był Thiago Silva. Mimo to napastnik kończy karierę w gronie największych nazwisk w historii brazylijskiej reprezentacji. Po meczu powiedział telewizji GE, że jego próba zdobycia tytułu mistrza świata jest „zakończona”.

Historyczny sukces Norwegii

Dla Norwegii awans do ćwierćfinału to największy sukces w historii. Poprawiła swoje osiągnięcie z 1998 roku, gdy odpadła w 1/8 finału po porażce z Włochami 0:1.

Co ciekawe, Norwegia nigdy w swojej historii nie przegrała z Brazylią - w pięciu meczach odniosła trzy zwycięstwa (w tym dwa w finałach mistrzostw świata) i dwa razy zremisowała.

Brazylia - Norwegia 1:2 (0:0)

Bramki: dla Brazylii - Neymar (90+10-karny); dla Norwegii - Erling Haaland dwie (79-głową, 90).

Żółte kartki: Brazylia - Neymar.

Sędzia: Ismail Elfath (USA). Widzów: 82 566.

Brazylia: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos - Rayan (67. Danilo Santos), Bruno Guimaraes (79. Ederson), Casemiro, Gabriel Martinelli (67. Neymar) - Matheus Cunha (58. Endrick), Vinicius Junior.

Norwegia: Orjan Nyland - Julian Ryerson (63. Fredrik Aursnes), Kristoffer Ajer, Torbjorn Lysaker Heggem, David Wolfe (90+5. Leo Ostigard) - Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg - Alexander Sorloth (46. Oscar Bobb), Erling Haaland, Antonio Nusa (46. Andreas Schjelderup).