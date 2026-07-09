Naukowcy nazwali nowy gatunek na cześć bramkarza. Vozinha zyskał wieczną sławę

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Bohater tegorocznego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Vozinha, stał się inspiracją dla naukowców. Hiszpańscy i kabowerdyjscy biolodzy nazwali nowo odkryty gatunek mięczaka Aldisa Vozinha, oddając w ten sposób hołd piłkarzowi, który zyskał światową sławę po znakomitych występach na mistrzostwach świata.

Bohater tegorocznego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Vozinha, inspiracją dla naukowców. Hiszpańscy i kabowerdyjscy biolodzy nazwali nowo odkryty gatunek mięczaka Aldisa Vozinha, oddając w ten sposób hołd piłkarzowi, który zyskał światową sławę po znakomitych występach na mistrzostwach świata.

Gatunek z Morza Karaibskiego

Nieznany dotąd nauce mięczak został odkryty kilka miesięcy temu w wodach Morza Karaibskiego. Jak poinformował Rui Freitas z uniwersytetu w Mindelo, odkrycia dokonano jeszcze przed rozpoczęciem mundialu. Jednak to właśnie występy Vozinhi na mistrzostwach świata zainspirowały hiszpańskiego biologa Jesusa Orteę do nadania zwierzęciu łacińskiej nazwy Aldisa Vozinha.

Vozinha, który przed mundialem był znany jedynie w wąskich kręgach kibiców, dziś cieszy się ogromną popularnością. Po bezbramkowym remisie z Hiszpanią, aktualnymi mistrzami Europy, a także solidnej postawie w kolejnych spotkaniach, liczba jego obserwujących na Instagramie wzrosła z 50 tysięcy do ponad 26 milionów.

Stał się niejako wizytówką Republiki Zielonego Przylądka" – przyznaje Inacio Montrond, kibic z wyspy Sao Vicente.

Kibice podkreślają, że zarówno Vozinha, jak i jego rodacy, nie należą do „mięczaków”. Antonio Salvador z Lizbony w rozmowie z Polską Agencją Prasową przypomina, że bramkarz przez lata łączył grę w piłkę z pracą na budowie, by utrzymać rodzinę.

To dowód zaangażowania oraz poświęcenia ludzi z tego atlantyckiego archipelagu – podkreśla Salvador.

Druga młodość 40-letniego bramkarza

Jeszcze przed mundialem drugoligowy klub Chaves nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z 40-letnim bramkarzem.

Dziś Vozinha przeżywa swoją drugą młodość, a zainteresowanie jego osobą wykazują kluby z całego świata, w tym Inter Miami, brazylijskie Ceara SC, Avai FC, Atletico Club Goianiense, hiszpański Betis Sewilla oraz saudyjski Al-Diriyah FC.

Mundial zmienia wizerunek Cabo Verde

Clara Marques, przewodnicząca rady miasta Praia, uważa, że sukces Vozinhi i reprezentacji Cabo Verde na mundialu przyczyni się do wzrostu zainteresowania krajem i jego mieszkańcami na całym świecie.