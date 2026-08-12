Mistrz świata, Yuri Romano, zagra w klubie z Warszawy

RMF24

„Dołączenie do PGE Projektu Warszawa to dla mnie wielkie wyzwanie i ważny krok w karierze. Polska liga od lat uchodzi za jedną z najsilniejszych na świecie, a projekt budowany w Warszawie wywarł na mnie ogromne wrażenie. Nie mogę się doczekać pierwszych treningów w Warszawie, poznania drużyny i gry przed naszymi kibicami. Jestem tu, by walczyć o najwyższe cele” – podkreślił Romano, cytowany w komunikacie prasowym.

Atakujący dotychczas reprezentował głównie włoskie kluby, m.in. Gas Sales Bluenergy Piacenza w latach 2022-25. Ostatni sezon spędził jednak w rosyjskim zespole Fakieł Jamał.

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„Dziś polska i włoska siatkówka to absolutnie najlepszy światowy poziom - zarówno pod względem siły lig, jak i sukcesów reprezentacji. Tym bardziej pozyskanie lidera z samego szczytu to dla nas ogromny powód do dumy i jasny sygnał, w którym kierunku zmierzamy jako klub. Szukaliśmy zawodnika klasy światowej, który nie tylko posiada ogromne umiejętności techniczne i fizyczne, ale będzie potrafił rozstrzygać na naszą korzyść najważniejsze mecze” – powiedział prezes i dyrektor sportowy PGE Projektu Piotr Gacek.

Wcześniej klub poinformował o przedłużeniu kontraktów z libero - kapitanem Damianem Wojtaszkiem oraz Maciejem Olenderkiem, rozgrywającym Janem Firlejem, środkowymi Ukraińcem Jurijem Semeniukiem oraz Karolem Kłosem, atakującym Bartoszem Gomułką oraz przyjmującymi: Bartoszem Bednorzem, Francuzem Kevinem Tillie i Kanadyjczykiem Brandonem Koppersem.

Nowymi twarzami w warszawskiej drużynie są natomiast przyjmujący Aleksander Śliwka, środkowy Bartłomiej Lemański oraz włoski trener Roberto Piazza.

Z zespołem rozstali się środkowy Jakub Kochanowski, przyjmujący Bartosz Firszt oraz niemiecki atakujący Linus Weber.