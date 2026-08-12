Nikola Grbić: Tylko złoto nas interesuje. Trener siatkarzy o przygotowaniach, presji i drodze do igrzysk

RMF24

„Celem na zbliżające się mistrzostwa Europy jest złoto i bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie” - przyznaje wprost Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy. W rozmowie z Piotrem Salakiem w internetowym radiu RMF24 trener zdradza kulisy przygotowań, mówi o presji, zdrowiu zawodników i wyjaśnia, dlaczego nie zamierza eksperymentować przed najważniejszym turniejem sezonu.

Złoto celem na mistrzostwach

Reprezentacja Polski jest jednym z faworytów do tytułu mistrza Europy w siatkówce mężczyzn. Na trwającym zgrupowaniu kadry w Zakopanem siatkarze są skupieni na dobrym występie i triumfie w turnieju.

Selekcjoner Nikola Grbić zdradził, że celem sztabu i zawodników, jest zwycięstwo. Złoto oznacza bowiem także awans na igrzyska olimpijskie.

Selekcjoner ostrzega, że mistrzostwa Europy są trudne same w sobie i przede wszystkim trzeba się skupić na każdym meczu. Każdy turniej zaczyna się z wynikiem 0:0. Każdy turniej jest pełen zespołów, które chcą go wygrać – mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Memoriał Wagnera ma nas przygotować

Tuż przed mistrzostwami reprezentacja Polski rozegra turniej towarzyski – Memoriał Huberta Wagnera na krakowskiej Tauron Arenie. Polacy zagrają przeciwko Słowenii, Francji oraz Stanom Zjednoczonym.

Zrezygnował 30 minut przed ogłoszeniem kadry. Huber ujawnił powody Norbert Huber, jeden z najbardziej utalentowanych polskich siatkarzy, w tym sezonie nie pojawił się w reprezentacji. Choć znalazł się na liście powołanych, z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z gry dla Biało-Czerwonych. W szczerej rozmowie z…

Grbić zapowiada, że będzie rotował składem, a mecze będą sprawdzianem zawodników. Trener przyznaje, że kadra pozostaje bez zmian od ostatniego sukcesu w lidze narodów w Chinach. Zapewnia, że zawodnicy są w wysokiej formie, a on sam ma do nich pełne zaufanie po zdobyciu złota na poprzednim turnieju.

Paru zawodników narzeka jednak na problemy zdrowotne. Artur Szalpuk wczoraj trenował tylko na siłowni, a Tomasz Fornal czuje dyskomfort w kolanie. Nikola Grbić uspokaja, że każdy z nich będzie w pełni gotowy do walki o tytuł mistrza Europy.

Polscy Galacticos

Polska reprezentacja jest dziś uznawana za jedną z najlepszych na świecie. Czy to ułatwia zadanie trenerowi?

Nie jest tak w sporcie. Real Madryt miał kiedyś samych Galácticos. Mimo światowej klasy zawodników takich jak Zidane, Raul czy Roberto Carlos w przeciągu 2 lat nie wygrali żadnego pucharu – mówi Grbić, podkreślając, że każdy turniej zaczyna się od zera - My mamy świetnych zawodników, ale w siatkówce o wyniku często decydują dwa punkty.

Według niego ciężka praca i skupienie nadal są kluczowe, aby osiągnąć zakładane cele, a wybitni polscy siatkarze muszą walczyć o złoto mocniej niż inne reprezentacje.

Nikola Grbić: Chcemy wygrać każdy możliwy turniej

Selekcjoner Polski z medalem na każdym turnieju

Nikola Grbić przejął reprezentację Polski w styczniu 2022 roku. Od tego czasu rozegrał 109 spotkań i wygrał 91 z nich. Zdobył 4 złote medale – 3 z ligi narodów i 1 z mistrzostw Europy w 2023 roku. Dodatkowo ma 2 srebrne, jeden z mistrzostw świata 2022, drugi z igrzysk olimpijskich 2024, zostając tym samym pierwszym trenerem reprezentacji Polski od 48 lat, który z igrzysk wrócił z medalem. Swój dorobek dopełnia 3 brązowymi medalami, w tym jednym z ubiegłorocznych mistrzostw świata. Jako selekcjoner Polski z każdego ważniejszego turnieju wracał z medalem.