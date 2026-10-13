Miliony poza kontrolą? Infantino w centrum finansowego skandalu FIFA

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Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum poważnego skandalu finansowego. Według najnowszych doniesień, miał pobierać nieujawnioną drugą pensję wartą miliony dolarów. Sprawa wywołała burzę w świecie futbolu i może mieć poważne konsekwencje dla przyszłości światowej federacji piłkarskiej.

Według informacji ujawnionych przez brytyjski dziennik „The Times”, Gianni Infantino miał otrzymywać dwa wynagrodzenia – jedno oficjalne z FIFA w Szwajcarii, a drugie z amerykańskiej spółki organizującej mistrzostwa świata, FWC2026 US Inc.

Co istotne, druga pensja, sięgająca nawet kilku milionów dolarów, nie została ujawniona w oficjalnych raportach FIFA.

UEFA i sojusznicy atakują Infantino. Zarzucają mu „oszustwo” i chcą niezależnej kontroli „Tam, gdzie powinna być odpowiedzialność, jest milczenie; tam, gdzie powinna być otwartość, jest dystans. Nie są to postawy, na jakie zasługuje piłka nożna w swoich strukturach kierowniczych” – czytamy w oświadczeniu pod którym podpisali się władze…

Tajemnicze wypłaty poza oficjalnymi raportami

Od momentu objęcia stanowiska prezydenta FIFA w 2016 roku, organizacja zobowiązała się do corocznego publikowania informacji o zarobkach swoich najwyższych przedstawicieli. W 2024 roku oficjalny raport wykazywał, że Infantino zarobił 3,88 miliona funtów.

Jednak dokumenty finansowe złożone w amerykańskim urzędzie skarbowym ujawniają, że w tym samym roku otrzymał dodatkowo 1,76 miliona dolarów, o czym FIFA nie poinformowała opinii publicznej. Podobne, a nawet wyższe kwoty miały trafiać do Infantino również w kolejnych latach.

Infantino ma kłopoty. UEFA szykuje pozew przeciwko szefowi FIFA Europejska federacja piłkarska UEFA przygotowuje się do podjęcia bezprecedensowych kroków prawnych przeciwko prezydentowi FIFA, Gianniemu Infantino – informuje SkyNews. Chodzi o próbę sprzedania udziałów w najważniejszych turniejach piłkarskich…

Wezwania do niezależnego śledztwa

Miguel Maduro, były przewodniczący komitetu ds. zarządzania FIFA, określił brak ujawnienia dodatkowych wypłat jako „rażące naruszenie statutów FIFA”. Jego zdaniem sprawa wymaga natychmiastowego, niezależnego dochodzenia, które wyjaśni wszelkie nieprawidłowości.

Afera finansowa to nie jedyny problem Gianniego Infantina. Były obrońca Tottenhamu Hotspur i reprezentacji Szwajcarii, Ramon Vega, oficjalnie zapowiedział, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta FIFA. Vega ostro skrytykował obecne władze, zarzucając im „demoralizację” futbolu i osłabienie zaufania do organizacji na całym świecie.

Wybory nowego prezydenta FIFA odbędą się 18 marca 2027 roku podczas 77. Kongresu FIFA w Rabacie w Maroku.