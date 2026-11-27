RMF24

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Na Alasce świąteczny indyk może dosłownie spaść z nieba. Dwie wolontariuszki od kilku lat latają nad odludnymi terenami stanu, zrzucając mieszkańcom paczki z jedzeniem na Święto Dziękczynienia. W tym sezonie dostarczyły w ten sposób aż 42 indyki.

Za akcją pomocową stoją Esther Keim i Heidi Hastings - od 2022 roku dociera ona do mieszkańców trudno dostępnych zakątków Alaski. Samolot obu pań zamienia się w świąteczny środek dostawczy, a zadanie jest proste: zadbać o to, by także osoby żyjące z dala od większych miejscowości mogły przygotować tradycyjny posiłek na Święto Dziękczynienia.

Hastings pilotuje maszynę, a Keim odpowiada za zrzucanie paczek.

W tym sezonie wolontariuszki rozdały 42 paczki z indykami. Podczas jednego z lotów dostarczyły 21 indyków, spędzając w powietrzu około czterech godzin.

Paczki trafiały do mieszkańców rozległego obszaru zachodniej części regionu Susitna, między innymi w okolice Alexander Creek, Finger Lake, podnóża Denali oraz rzek Susitna, Talkeetna i Yentna.



Co kryje się w świątecznej paczce?

Zawartość przesyłek zmienia się z roku na rok. Oprócz głównego prezentu, czyli indyka, mieszkańcy znajdują w nich zazwyczaj słodycze i drobne upominki.

Tym razem organizatorki dorzuciły między innymi kawę rozpuszczalną, karmelki, a nawet pluszową zabawkę dla dziecka.

Od początku działalności akcji wolontariuszki zrzuciły już – według szacunków Keim – blisko 160 indyków.

Celowanie w polanę, jezioro albo bagno

Zrzucanie świątecznych paczek wymaga nie tylko dobrego pilotażu, lecz także znajomości terenu. Hastings najpierw kilkakrotnie okrąża wskazane miejsce, żeby znaleźć odpowiedni punkt dostawy. Im wolniej leci samolot, tym łatwiej precyzyjnie zrzucić przesyłkę.

Najlepiej sprawdzają się pobliskie jeziora i bagna, gdzie paczka jest dobrze widoczna i łatwa do odnalezienia.

Nie zawsze jednak wszystko idzie zgodnie z planem. Niektóre domki są ukryte wśród drzew, a z powietrza trudno je wypatrzyć. Zdarza się, że pilotka musi wykonać dwa, trzy, a nawet cztery okrążenia, zanim uda się odpowiednio ustawić samolot.

Pomoc, która łączy odizolowaną społeczność

Całe przedsięwzięcie finansowane jest z darowizn i pracy wolontariuszy. Organizatorzy starają się również dostarczać szynki w okresie Bożego Narodzenia, choć zimowe warunki na Alasce potrafią pokrzyżować plany.

W tym roku loty utrudniały oblodzenie, mgła i opady śniegu. Jedną z wypraw trzeba było nawet przerwać i zawrócić.

Mimo trudności Keim podkreśla, że wdzięczność mieszkańców wynagradza cały wysiłek. Odbiorcy często wysyłają wiadomości, zdjęcia i nagrania dokumentujące moment dostawy.