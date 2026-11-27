RMF24

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Tanim piwem i wódką przekonuje do siebie Grupa Wagnera mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej. Agencja AFP informuje, że Rosjanie przełamują wieloletni monopol francuskiego koncernu Castel i rozszerzają swoje wpływy gospodarcze.

„Rosyjska technologia” na miarę XXI wieku

Bar „Moskwa” został otwarty przez Rosjan w stolicy kraju – Bangi – w 2024 roku. Młodzi mieszkańcy przychodzą do niego, by oglądać mecze piłkarskie i pić piwo oraz wódkę.

Na niektórych butelkach – jak donosi AFP – widnieje napis w języku sango: „Wyprodukowano w Republice Środkowoafrykańskiej przy użyciu rosyjskiej technologii”.

Diamenty to za mało

Wagnerowcy przybyli do kraju w 2018 r. na prośbę prezydenta Faustina-Archange’a Touadery, by po latach wojny domowej wesprzeć siły rządowe w walce z ugrupowaniami rebelianckimi.

W zamian przedsiębiorstwa powiązane z Grupą Wagnera uzyskały lukratywne koncesje na wydobycie złota i diamentów, o czym informowała w 2023 r. m.in. komisja spraw zagranicznych brytyjskiej Izby Gmin.

Obecnie rozszerzają działalność gospodarczą. Jak podaje AFP, produkowane lokalnie rosyjskie piwo, wódka, woda i napoje gazowane są znacznie tańsze od produktów konkurencji. Uliczni sprzedawcy oferują 50-mililitrowe saszetki wódki o smaku kokosowym, zawierającej 40 proc. alkoholu, za 150 franków CFA, czyli za równowartość złotówki.

Należący do francuskiego koncernu Castel browar Mocaf, obecny w kraju od 1953 r., miał monopol na rynku alkoholu. W marcu 2023 r. jeden z jego zakładów został podpalony przez czterech zamaskowanych mężczyzn ubranych jak najemnicy Wagnera.

Pomnik Prigożyna przed centrum z darmowymi zajęciami

Rosjanie rozszerzają również wpływy kulturowe. Otwarty w 2021 r. Dom Rosyjski w Bangi oferuje bezpłatne zajęcia sportowe, kulturalne i kursy języka rosyjskiego. Jak opisuje AFP, przed ośrodkiem stoi pomnik Jewgienija Prigożyna, byłego szefa Grupy Wagnera, który zginął w katastrofie prywatnego samolotu w 2023 r., dwa miesiące po wszczęciu przez niego nieudanego buntu w Rosji.

Rosyjscy najemnicy zwiększają wpływy w Afryce, wykorzystując ograniczanie obecności wojskowej Francji i innych państw zachodnich na kontynencie. Wspierają m.in. armie państw Sahelu w walce z dżihadystami, ale są też oskarżani o zbrodnie na ludności cywilnej.

Republika Środkowoafrykańska, jedno z najuboższych państw świata, pozostaje ostatnim bastionem Grupy Wagnera na kontynencie. W kraju działa już jednak Korpus Afrykański (Africa Corps), formacja podlegająca rosyjskiemu ministerstwu obrony, która w innych państwach Afryki stopniowo zastąpiła wagnerowców.