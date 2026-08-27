Infantino ma kłopoty. UEFA szykuje pozew przeciwko szefowi FIFA

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Europejska federacja piłkarska UEFA przygotowuje się do podjęcia bezprecedensowych kroków prawnych przeciwko prezydentowi FIFA, Gianniemu Infantino – informuje SkyNews. Chodzi o próbę sprzedania udziałów w najważniejszych turniejach piłkarskich prywatnym inwestorom, co według UEFA miało odbyć się z naruszeniem prawa i na szkodę całej piłkarskiej społeczności.

Według ujawnionych dokumentów sądowych, UEFA zamierza wytoczyć postępowanie karne przeciwko Gianniemu Infantino, prezydentowi FIFA. Zarzuty są poważne – chodzi o próbę „oszukańczej” sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom. UEFA uważa, że działania Infantino miały na celu nie tylko wzbogacenie się wąskiego grona osób, ale także trwałe przekazanie części najcenniejszych aktywów FIFA w ręce prywatnych podmiotów.

Kulisy tajemniczej transakcji: Miliardy dolarów i wpływowi inwestorzy

Zgodnie z dokumentami, które trafiły do amerykańskiego sądu federalnego w Nowym Jorku, UEFA domaga się ujawnienia szczegółów planowanej transakcji. W sprawę zaangażowane są takie podmioty jak JP Morgan Bank oraz Thrive Capital, którego szefem jest Joshua Kushner – brat zięcia Donalda Trumpa.

UEFA twierdzi, że plan zakładał sprzedaż około 20 proc. udziałów w nowej spółce zależnej FIFA, która miałaby zarządzać prawami do najważniejszych rozgrywek piłkarskich na świecie. Wartość transakcji miała wynieść 4,2 miliarda dolarów.

UEFA wściekła na decyzję FIFA. „Dusza futbolu nie jest na sprzedaż!” FIFA planuje sprzedaż około 20 procent udziałów organizacji prywatnym inwestorom. Wartość tej transakcji wyceniono na ok. 4,2 miliarda dolarów. Głównym inwestorem, według doniesień medialnych, ma być fundusz założony przez Joshuę Kushnera - brata…

Zarzuty o „oszukańcze” działanie i szkody dla światowego futbolu

Zdaniem UEFA, Infantino i jego najbliższe otoczenie dążyli do uzyskania trwałego udziału w zyskach z najcenniejszych aktywów FIFA, co miało odbyć się kosztem całej organizacji oraz jej 211 członków, w tym 55 federacji zrzeszonych w UEFA.

W dokumentach sądowych czytamy, że wycena udziałów została ustalona na „absurdalnie niskim poziomie”, a cała operacja była prowadzona w tajemnicy, bez przejrzystego przetargu i niezależnej wyceny.

FIFA pod ostrzałem. Doradca Infantino rezygnuje, groźby bojkotu Carlos Cordeiro, doradca prezydenta FIFA Gianniego Infantino, zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko planom sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. Jego decyzja wpasowuje się w falę sprzeciwu wśród największych piłkarskich…

Choć kluczowe postępowanie karne ma zostać wszczęte w Szwajcarii, gdzie FIFA ma swoją główną siedzibę, UEFA już teraz podejmuje działania prawne w Stanach Zjednoczonych. Wnioski o ujawnienie dokumentów zostały złożone w sądzie federalnym w Nowym Jorku, a celem jest zdobycie dowodów na nieprawidłowości w planowanej transakcji. Dodatkowo, UEFA kieruje swoje roszczenia do sądów w Miami, gdzie znajduje się siedziba prawna FIFA.