Infantino ma kłopoty. UEFA szykuje pozew przeciwko szefowi FIFA

Według ujawnionych dokumentów sądowych, UEFA zamierza wytoczyć postępowanie karne przeciwko Gianniemu Infantino, prezydentowi FIFA. Zarzuty są poważne – chodzi o próbę „oszukańczej” sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom. UEFA uważa, że działania Infantino miały na celu nie tylko wzbogacenie się wąskiego grona osób, ale także trwałe przekazanie części najcenniejszych aktywów FIFA w ręce prywatnych podmiotów.
Kulisy tajemniczej transakcji: Miliardy dolarów i wpływowi inwestorzy
Zgodnie z dokumentami, które trafiły do amerykańskiego sądu federalnego w Nowym Jorku, UEFA domaga się ujawnienia szczegółów planowanej transakcji. W sprawę zaangażowane są takie podmioty jak JP Morgan Bank oraz Thrive Capital, którego szefem jest Joshua Kushner – brat zięcia Donalda Trumpa.
UEFA twierdzi, że plan zakładał sprzedaż około 20 proc. udziałów w nowej spółce zależnej FIFA, która miałaby zarządzać prawami do najważniejszych rozgrywek piłkarskich na świecie. Wartość transakcji miała wynieść 4,2 miliarda dolarów.
Zarzuty o „oszukańcze” działanie i szkody dla światowego futbolu
Zdaniem UEFA, Infantino i jego najbliższe otoczenie dążyli do uzyskania trwałego udziału w zyskach z najcenniejszych aktywów FIFA, co miało odbyć się kosztem całej organizacji oraz jej 211 członków, w tym 55 federacji zrzeszonych w UEFA.
W dokumentach sądowych czytamy, że wycena udziałów została ustalona na „absurdalnie niskim poziomie”, a cała operacja była prowadzona w tajemnicy, bez przejrzystego przetargu i niezależnej wyceny.
Choć kluczowe postępowanie karne ma zostać wszczęte w Szwajcarii, gdzie FIFA ma swoją główną siedzibę, UEFA już teraz podejmuje działania prawne w Stanach Zjednoczonych. Wnioski o ujawnienie dokumentów zostały złożone w sądzie federalnym w Nowym Jorku, a celem jest zdobycie dowodów na nieprawidłowości w planowanej transakcji. Dodatkowo, UEFA kieruje swoje roszczenia do sądów w Miami, gdzie znajduje się siedziba prawna FIFA.