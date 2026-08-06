Wojna o władzę w FIFA. UEFA mówi "dość" rządom Infantino

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Napięcie na szczytach światowej piłki nożnej sięga zenitu. Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oficjalnie sprzeciwiła się kandydaturze Gianniego Infantino na kolejną kadencję prezydenta FIFA. W tle konfliktu – miliardowe interesy, zarzuty o złe zarządzanie i groźby bojkotu najważniejszych turniejów.

Szwajcarski działacz, który od 2016 roku stoi na czele FIFA, znalazł się w ogniu krytyki po kontrowersyjnej propozycji utworzenia firmy zarządzającej mistrzostwami świata o wartości 20 miliardów dolarów, z udziałem prywatnych inwestorów. Pomysł ten spotkał się z natychmiastowym sprzeciwem nie tylko ze strony UEFA, ale także innych kontynentalnych federacji, takich jak CONCACAF i AFC.

Groźba bojkotu i upadek kontrowersyjnego projektu

Propozycja częściowej prywatyzacji największych piłkarskich turniejów wywołała burzę. UEFA nie pozostawiła złudzeń co do swojego stanowiska, grożąc nawet bojkotem mistrzostw świata i innych rozgrywek FIFA. W ślad za nią poszły federacje z Ameryki Północnej, Środkowej, Karaibów oraz Azji, które również wyraziły swój sprzeciw.

W obliczu narastającego oporu FIFA została zmuszona do zawieszenia projektu. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele UEFA, to dopiero początek walki o przyszłość organizacji.

Nie możemy tak dalej postępować z wprowadzanymi potajemnie planami, wymyślonymi przez anonimowe postacie i przynoszącymi wątpliwe korzyści dla futbolu. Musimy zidentyfikować autorów tego pomysłu i pociągnąć ich do odpowiedzialności – czytamy w oficjalnym oświadczeniu UEFA.

Kryzys zaufania i apel o zmiany

Stanowisko UEFA podzielają także inni wpływowi działacze światowej piłki. Żadna opcja nie powinna być wykluczona. Obecne kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej – podkreślił prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Równie krytyczna była wypowiedź przedstawicieli CONCACAF.

Propozycja prywatyzacji mistrzostw świata nie była przypadkowa. To symptom przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Ten jednostronny i rażący akt złego zarządzania wpisuje się w schemat błędów i podobnych działań – przekazano.

Lise Klaveness, prezeska Norweskiej Federacji Piłki Nożnej i członkini Komitetu Wykonawczego UEFA, zwróciła uwagę na konieczność ochrony integralności sportu. Cała struktura międzynarodowej współpracy piłkarskiej została niepotrzebnie narażona na ryzyko w imię realizacji indywidualnych interesów, a nie dobra samej gry. Wiele osób dostrzega to od dawna. Zostaliśmy wybrani na stanowiska mające na celu zapewnienie kontroli i równowagi oraz zapewnienie stałego nadzoru. Musimy przyznać, że te mechanizmy nie działają wystarczająco dobrze – zaznaczyła Klaveness.

Kulisy wyborów i możliwy scenariusz

Stanowcza reakcja UEFA stworzyła impuls do usunięcia Infantino, który już w poprzednich latach miał kontrowersyjne pomysły. Proponował organizowanie mundialu co dwa lata, co wzbudziło sprzeciw Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Mimo kontrowersji Infantino wygrywał wybory w 2019 i 2023 roku. Statut FIFA zezwala mu na jeszcze jedną czteroletnią kadencję.

Wybory na prezydenta FIFA zaplanowano na marzec 2027 roku. Kandydaci mogą zgłaszać się do 18 listopada. O zwycięstwie zdecydują delegaci z 211 krajowych związków piłkarskich, z których każdy dysponuje jednym głosem. Do zdobycia większości potrzeba 106 głosów. Wspólna koalicja delegatów z Europy, Azji i CONCACAF mogłaby zadecydować o końcu rządów Infantino – konfederacje liczą odpowiednio – 55, 46 i 35 członków, co daje liczbę 136 głosów.

Głos za Infantino albo brak pieniędzy? Książę oskarża FIFA o szantaż Książę Ali ibn Husajn, prezes Jordańskiego Związku Piłki Nożnej, oskarżył Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA) o szantaż. Działacz twierdzi, że piłkarska centrala zagroziła wstrzymaniem pomocy finansowej dla federacji w razie odmowy poparcia…

Wśród zwolenników Infantino znajduje się natomiast Katarski Związek Piłki Nożnej, który wyraził pełne poparcie dla działań obecnego prezydenta.

„Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Gianniego Infantino, o wycofaniu się z FIFA Forward Enterprise w interesie globalnej społeczności piłkarskiej. Chociaż ta inicjatywa była uzasadniona, doceniamy mądrość stojącą za priorytetowym traktowaniem jedności wśród członków FIFA. Katarski Związek Piłki Nożnej (KAFA) w pełni popiera wysiłki prezydenta Infantino, mające na celu dalszy rozwój i wzmocnienie futbolu na całym świecie” – oświadczył szejk Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani.