Legenda reprezentacji Francji selekcjonerem Senegalu

RMF24

Francuski mistrz świata z 1998 roku Patrick Vieira został selekcjonerem reprezentacji Senegalu. Urodzony w Dakarze 50-letni szkoleniowiec zastąpi Pape Thiawa, zwolnionego po tegorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

O zatrudnieniu Vieiry senegalska federacja piłkarska FSF poinformowała na platformie X. Na razie nie ogłoszono, kiedy odbędzie się oficjalna prezentacja.

Francuz rozpoczął trenerską karierę w 2016 roku w New York City FC, później był zatrudniony w Nice, Crystal Palace, Strasbourgu i Genoi.

Wcześniej dał się zapamiętać jako piłkarz przede wszystkim Arsenalu Londyn, w którym rozegrał ponad 400 oficjalnych meczów, oraz w reprezentacji Francji.

W roli selekcjonera Senegalu Vieira zadebiutuje we wrześniu, gdy rozpoczną się kwalifikacje do Pucharu Narodów Afryki 2027.