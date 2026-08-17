Krytykował Infantino i już go nie ma. FIFA pozbywa się niepokornych

RMF24

Kevin Lamour, dyrektor operacyjny Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, przestał pełnić swoją funkcję – potwierdziła FIFA. Według Sky News jego odejście nastąpiło po tym, jak publicznie skrytykował koncepcję częściowej prywatyzacji praw do najważniejszych piłkarskich imprez.

O zwolnieniu Kevina Lamoura jako pierwsza poinformowała telewizja Sky News. Później światowa federacja potwierdziła, że jego stosunek pracy z organizacją zakończył się 17 sierpnia 2026 roku.

„FIFA może potwierdzić, że stosunek pracy pomiędzy FIFA i Kevinem Lamourem zakończył się 17 sierpnia 2026” – przekazała organizacja w oświadczeniu cytowanym przez Sky News.

FIFA nie podała powodów rozstania z Lamourem ani nie poinformowała, kto przejmie jego obowiązki.

Spór o FIFA Forward Enterprise

Lamour krytycznie oceniał plan prezydenta FIFA Gianniego Infantino, dotyczący utworzenia podmiotu pod nazwą FIFA Forward Enterprise. Organizacja miałaby otrzymać prawa do zarządzania kluczowymi turniejami, w tym mistrzostwami świata kobiet i mężczyzn.

Koncepcja zakładała sprzedaż około 20 proc. udziałów prywatnym inwestorom. Lamour, posiadający obywatelstwo francuskie i szwajcarskie, określił ten projekt jako „inicjatywę jednego człowieka”.

Twierdził, że on oraz inni działacze FIFA poczuli się wprowadzeni w błąd z powodu braku otwartości ze strony władz federacji. Przyznawał wówczas, że jego krytyka może zakończyć się utratą stanowiska.

Sprzeciw federacji i środowiska piłkarskiego

Plan nie został zrealizowany po sprzeciwie części środowiska piłkarskiego. Zastrzeżenia zgłaszały m.in. federacje należące do UEFA, CONCACAF oraz AFC.

FIFA formalnie nie ogłosiła rezygnacji z projektu. Organizacja przeprosiła natomiast za sposób jego przygotowania i prowadzenia.

Krytyczne głosy wobec zarządzania FIFA pojawiały się także ze strony UEFA oraz byłego reprezentanta Portugalii Luisa Figo. CONCACAF oceniła z kolei, że kierownictwo światowej federacji nie stawia już piłki nożnej na pierwszym miejscu.

Kolejne wybory na prezydenta FIFA odbędą się w marcu 2027 roku. Gianni Infantino zapowiedział, że zamierza ubiegać się o czwartą, ostatnią kadencję na tym stanowisku. Nie brakuje głosów sprzeciwu dla tej kandydatury.