Blamaż młodzieżówki z Włochami. Nie ma bezpośredniego awansu

Polacy w wyjazdowym meczu z Włochami mogli sobie pozwolić na porażkę jedną bramką, by zająć pierwsze miejsce w grupie i bezpośrednio awansować do turnieju finałowego MME, który odbędzie się w przyszłym roku w Serbii i Albanii.
Niestety, tak się nie stało. Polka kadra U-21 przegrała rówieśnikami z Włoch aż 2:6.
Polacy wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania w grupie. To ich pierwsza i jedyna porażka.
Dla zespołów, które zajmą drugą pozycję w grupach, zostanie stworzona osobna klasyfikacja. Najlepszy z nich uzyska bezpośredni awans do MME, pozostałe osiem ekip rozegra baraże. Wtorkowe rozstrzygnięcia w grupie F zdecydują o tym, czy Polacy awansują bezpośrednio do turnieju w Serbii i Albanii, czy trafią do baraży.
Awans dla Polski. Co się musi stać?
Obecnie Polska w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwsza, ale we wtorek może ją jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzących w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją.
Są dwa scenariusze, które dają Biało-Czerwonym awans. Pierwszy - albo Grecja, albo Niemcy stracą we wtorek punkty. Drugi - obie drużyny zwyciężą, ale Grecja wynikiem 1:0 lub 2:1. Wynika to z bilansu bramek, w tym tych zdobytych na wyjeździe, w którym podopieczni Jerzego Brzęczka na razie mają przewagę.
Włochy - Polska 6:2 (2:0)
Włochy: Lorenzo Palmisani - Honest Ahanor, Pietro Comuzzo, Fabio Chiarodia, Davide Bartesaghi - Mattia Liberali (56. Seydou Fini), Giacomo Faticanti (56. Luca Lipani), Niccolo Pisilli, Cher Ndour, Luca Koleosho (79. Luigi Cherubini) - Alphadjo Cissé (60. Francesco Camarda).
Polska: Marcel Łubik - Marcel Krajewski, Wojciech Mońka, Bright Ede, Michał Gurgul - Wojciech Urbański (55. Jakub Żewłakow), Mateusz Kowalczyk (72. Kacper Duda), Filip Kocaba (65. Maximillian Oyedele), Bartosz Mazurek, Tomasz Pieńko (56. Dawid Drachal) - Daniel Bąk (46. Daniel Mikołajewski).
Bramki: dla Włoch - Luca Koleosho (16), Cher Ndour (27-głową, 54), Luca Lipani (59), Seydou Fini (66), Luigi Cherubini (86); dla Polski - Daniel Mikołajewski (65), Jakub Żewłakow (85).
Żółta kartka: Włochy - Lorenzo Palmisani.
Sędzia: Florian Badstuebner (Niemcy).