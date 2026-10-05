Blamaż młodzieżówki z Włochami. Nie ma bezpośredniego awansu

RMF24

Piłkarska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2:6. Wynik meczu w Pescarze oznacza, że to Włosi wygrali grupę eliminacyjną i uzyskali bezpośredni awans do mistrzostw Europy. Była to pierwsza porażka kadry Jerzego Brzęczka w eliminacjach.

Polacy w wyjazdowym meczu z Włochami mogli sobie pozwolić na porażkę jedną bramką, by zająć pierwsze miejsce w grupie i bezpośrednio awansować do turnieju finałowego MME, który odbędzie się w przyszłym roku w Serbii i Albanii.

Niestety, tak się nie stało. Polka kadra U-21 przegrała rówieśnikami z Włoch aż 2:6.

Polacy wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania w grupie. To ich pierwsza i jedyna porażka.

Dla zespołów, które zajmą drugą pozycję w grupach, zostanie stworzona osobna klasyfikacja. Najlepszy z nich uzyska bezpośredni awans do MME, pozostałe osiem ekip rozegra baraże. Wtorkowe rozstrzygnięcia w grupie F zdecydują o tym, czy Polacy awansują bezpośrednio do turnieju w Serbii i Albanii, czy trafią do baraży.

Awans dla Polski. Co się musi stać?

Obecnie Polska w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwsza, ale we wtorek może ją jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzących w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją.

Są dwa scenariusze, które dają Biało-Czerwonym awans. Pierwszy - albo Grecja, albo Niemcy stracą we wtorek punkty. Drugi - obie drużyny zwyciężą, ale Grecja wynikiem 1:0 lub 2:1. Wynika to z bilansu bramek, w tym tych zdobytych na wyjeździe, w którym podopieczni Jerzego Brzęczka na razie mają przewagę.

Komplet zwycięstw to wciąż za mało. Kadra U-21 ciągle nie jest pewna awansu na ME Piłkarska reprezentacja do lat 21 powalczy dziś w Pescarze z Włochami. Początek spotkania o 18:15.To będzie dziesiąty mecz drużyny Jerzego Brzęczka w eliminacjach mistrzostw Europy. Choć Polacy wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania to ciągle nie…

Włochy - Polska 6:2 (2:0)

Włochy: Lorenzo Palmisani - Honest Ahanor, Pietro Comuzzo, Fabio Chiarodia, Davide Bartesaghi - Mattia Liberali (56. Seydou Fini), Giacomo Faticanti (56. Luca Lipani), Niccolo Pisilli, Cher Ndour, Luca Koleosho (79. Luigi Cherubini) - Alphadjo Cissé (60. Francesco Camarda).

Polska: Marcel Łubik - Marcel Krajewski, Wojciech Mońka, Bright Ede, Michał Gurgul - Wojciech Urbański (55. Jakub Żewłakow), Mateusz Kowalczyk (72. Kacper Duda), Filip Kocaba (65. Maximillian Oyedele), Bartosz Mazurek, Tomasz Pieńko (56. Dawid Drachal) - Daniel Bąk (46. Daniel Mikołajewski).

Bramki: dla Włoch - Luca Koleosho (16), Cher Ndour (27-głową, 54), Luca Lipani (59), Seydou Fini (66), Luigi Cherubini (86); dla Polski - Daniel Mikołajewski (65), Jakub Żewłakow (85).

Żółta kartka: Włochy - Lorenzo Palmisani.

Sędzia: Florian Badstuebner (Niemcy).