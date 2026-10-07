Iga Świątek się nie zatrzymuje. Polka już w ćwierćfinale w Pekinie

RMF24

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. W środowy poranek naszego czasu Polka pokonała 6:1, 6:3 Amerykankę Ivę Jovic.

Iga Świątek w środę w meczu 1/8 finału turnieju na twardych kortach w chińskiej stolicy wygrała z rozstawioną z numerem 10. z Ivą Jovic. Mecz trwał 96 minut.

Było to pierwsze w historii starcie Świątek z Jovic, która do Pekinu przyjechała po triumfie w turnieju w Guadalajarze, gdzie powtórzyła sukces sprzed roku.

Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka Coco Gauff albo Belgijka Elise Mertens (nr 13.).

Świątek jest ostatnią z Polek w pekińskim turnieju. Wcześniej z rywalizacją pożegnały się: w 1. rundzie Katarzyna Kawa i Magda Linette, a w 2. - Maja Chwalińska i Magdalena Fręch.

Niespełna 19-letnia Jovic uchodzi za bardzo utalentowaną i coraz częściej potwierdza posiadany potencjał. W obecnym sezonie grała już w ćwierćfinale Australian Open oraz w 1/8 finału Wimbledonu i US Open.

Mimo porażki w pierwszej potyczce ze Świątek w poniedziałkowym notowaniu rankingu awansuje na 11., najwyższą w karierze, pozycję.

W pierwszym secie Polka kompletnie zdominowała rywalkę. Wygrywała gema za gemem i szybko prowadziła 5:0. Jovic następnie uniknęła porażki do zera, broniąc dwóch piłek setowych, ale chwilę później sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zamknęła partię przy swoim podaniu.

Więcej emocji było w drugiej partii, choć zaczęła się podobnie do pierwszej. Świątek wygrała dwa pierwsze gemy, ale tym razem Jovic natychmiast odrobiła stratę. Bardzo długi był gem piąty. Rozegrano w nim 16 piłek, Amerykanka obroniła dwa break pointy i wyszła na prowadzenie 3:2.

Polka w tym momencie podniosła jednak poziom. Wygrała cztery następne gemy i mogła się cieszyć z awansu do ćwierćfinału.