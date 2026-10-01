Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Pekinie

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Przed Igą Świątek kolejne wyzwanie na twardych kortach w Pekinie. W drugiej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 polska tenisistka zmierzy się z reprezentantką gospodarzy, Xinyu Gao, która do głównej drabinki dostała się dzięki dzikiej karcie. Mecz Świątek zaplanowano na sobotni poranek czasu polskiego. Dzień wcześniej na kort wyjdą Maja Chwalińska oraz Magdalena Fręch.

Iga Świątek, obecnie dziewiąta rakieta świata, w Pekinie rozstawiona z numerem ósmym, rozpoczyna swoją walkę o powtórzenie sukcesu 2023 roku. Polka liczy na kolejne zwycięstwa w stolicy Chin. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie 28-letnia Xinyu Gao, która zajmuje 244. miejsce w światowym rankingu WTA.

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Gao zaskakuje dzięki dzikiej karcie

Chinka, która do turnieju głównego dostała się dzięki dzikiej karcie, w pierwszej rundzie pokonała Węgierkę Pannę Udvardy 6:2, 6:3. Choć Gao nie jest szeroko znana na światowych kortach i dotychczas największe sukcesy odnosiła w turniejach rangi ITF, w Pekinie pokazuje się z bardzo dobrej strony.

Jej najwyższa pozycja w rankingu WTA to 125. miejsce.

Rezultaty Polek

Niestety, w pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się już Katarzyna Kawa i Magda Linette.

Jednak polscy kibice wciąż mają powody do emocji – w piątek na kortach w Pekinie zobaczymy Maję Chwalińską oraz Magdalenę Fręch. Chwalińska zmierzy się z rozstawioną z numerem 17. Ukrainką Dajaną Jastremską. Magdalena Fręch natomiast zagra z czeską tenisistką Nikolą Bartunkovą, rozstawioną z numerem 26.