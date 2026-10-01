Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Pekinie

Iga Świątek, obecnie dziewiąta rakieta świata, w Pekinie rozstawiona z numerem ósmym, rozpoczyna swoją walkę o powtórzenie sukcesu 2023 roku. Polka liczy na kolejne zwycięstwa w stolicy Chin. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie 28-letnia Xinyu Gao, która zajmuje 244. miejsce w światowym rankingu WTA.
Gao zaskakuje dzięki dzikiej karcie
Chinka, która do turnieju głównego dostała się dzięki dzikiej karcie, w pierwszej rundzie pokonała Węgierkę Pannę Udvardy 6:2, 6:3. Choć Gao nie jest szeroko znana na światowych kortach i dotychczas największe sukcesy odnosiła w turniejach rangi ITF, w Pekinie pokazuje się z bardzo dobrej strony.
Jej najwyższa pozycja w rankingu WTA to 125. miejsce.
Rezultaty Polek
Niestety, w pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się już Katarzyna Kawa i Magda Linette.
Jednak polscy kibice wciąż mają powody do emocji – w piątek na kortach w Pekinie zobaczymy Maję Chwalińską oraz Magdalenę Fręch. Chwalińska zmierzy się z rozstawioną z numerem 17. Ukrainką Dajaną Jastremską. Magdalena Fręch natomiast zagra z czeską tenisistką Nikolą Bartunkovą, rozstawioną z numerem 26.