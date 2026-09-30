Awantura w reprezentacji Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie

RMF24

To może być koniec pewnej epoki. Cristiano Ronaldo, legenda światowego futbolu, niespodziewanie opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. Według doniesień portugalskich mediów decyzja 41-letniego gwiazdora to efekt ostrego konfliktu z selekcjonerem Jorge Jesusem. Czy to koniec reprezentacyjnej kariery CR7?

Po wygranym meczu z Norwegią (2:1) w Lidze Narodów, atmosfera w drużynie narodowej Portugalii gwałtownie się zaostrzyła. Wszystko zaczęło się od decyzji trenera Jorge Jesusa, który najpierw zdjął Cristiano Ronaldo z boiska podczas spotkania z Walią (1:0), a następnie posadził go na ławce rezerwowych w starciu z Norwegią, które Portugalia wygrała 2:1. Takie traktowanie nie spodobało się legendarnemu napastnikowi, który – jak donoszą media – miał wyrazić swoje niezadowolenie w rozmowie z selekcjonerem.

Obrażony Ronaldo nie wyszedł na trening. Afera w kadrze Portugalii Cristiano Ronaldo znów w roli głównej, tym razem jednak nie z powodu boiskowych wyczynów. Gwiazdor jest wściekły na selekcjonera reprezentacji Portugalii i nie wziął udziału w treningu kadry narodowej - informują portugalskie media.

Konflikt na linii Ronaldo – Jesus

Wtorkowy trening reprezentacji Portugalii odbył się już bez udziału Cristiano Ronaldo. Federacja oficjalnie nie podała przyczyn nieobecności, jednak dziennikarze szybko ustalili, że doszło do poważnego spięcia między kapitanem a trenerem.

Sytuacja była na tyle poważna, że do Kopenhagi, gdzie Portugalczycy przygotowują się do meczu z Danią, przybyli najwyżsi działacze federacji, w tym prezes Pedro Proenca, by załagodzić konflikt.

Ronaldo zabiera głos

Mimo prób mediacji, sytuacja nie została rozwiązana. W środę rano media obiegła informacja, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry. Sam piłkarz wydał oświadczenie w mediach społecznościowych:

„Po konferencji prasowej z trenerem reprezentacji i rozmowie z prezesem Portugalskiej Federacji Piłkarskiej podjąłem decyzję o opuszczeniu zgrupowania. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze się poświęcałem. Teraz czas życzyć powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, bez wyjątku” – napisał Ronaldo.

Przyszłość CR7 w reprezentacji pod znakiem zapytania

Selekcjoner Jorge Jesus stanowczo zaprzecza, jakoby doszło do konfliktu, jednak sytuacja wydaje się poważna. Czy to definitywny koniec reprezentacyjnej kariery Cristiano Ronaldo? Przypomnijmy, że 41-letni napastnik rozegrał dla Portugalii aż 234 mecze i zdobył rekordowe 146 bramek.

Czy kibice zobaczą jeszcze Cristiano Ronaldo w narodowych barwach? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta, a cała Portugalia z niepokojem śledzi rozwój wydarzeń.