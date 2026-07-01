RMF24

W emocjonalnym komunikacie selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Holandii Ronald Koeman ogłosił swoją dymisję. Dzień wcześniej „Oranje” przegrali po rzutach karnych z Marokiem i pożegnali się z mundialem.

W poniedziałek Holendrzy ulegli Maroku w rzutach karnych 2-3 w 1/16 finału. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1:1.

„Podjąłem decyzję o zakończeniu mojej działalności jako trenera holenderskiej drużyny narodowej. Wszyscy marzyliśmy o mistrzostwie świata, co byłoby dokonaniem historycznym. Tak się nie stało. Nikt nie jest z tego powodu bardziej rozczarowany niż ja. Jako pierwszy trener ponoszę za to odpowiedzialność” - napisał na Instagramie 63-letni szkoleniowiec.

Zasugerował, że to może być koniec jego trenerskiej kariery.

„Ostatnie lata przypomniały mi, że istnieją ważniejsze rzeczy od piłki nożnej. Futbol to moje życie, ale zdrowie jest bezcenne. Kiedy ktoś, kogo bardzo kochasz, toczy ciężką bitwę, perspektywa się zmienia. Pomimo choroby moja żona Bartina wspierała mnie i zachęcała każdego dnia, żebym dokończył pracę jako selekcjoner. To pokazuje jej niewiarygodną siłę. Jestem jej wdzięczny bardziej, niż potrafię wyrazić” - dodał.

Koeman pełnił rolę trenera Holendrów od 2023 roku, a także w latach 2018-20.