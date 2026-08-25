Futbol amerykański niszczy mózg? Nowe badania ujawniają skalę problemu

Przewlekła encefalopatia pourazowa (CTE) to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która coraz częściej pojawia się wśród byłych sportowców uprawiających dyscypliny kontaktowe. Najnowsze badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „British Medical Journal” ujawniają, że problem ten dotyczy przede wszystkim byłych zawodników National Football League (NFL). Analiza przeprowadzona przez amerykańskich naukowców wykazała, że aż 24,5 procent zmarłych w latach 2016–2021 byłych graczy NFL miało potwierdzoną CTE. Jednak w niektórych przypadkach odsetek ten sięgał nawet 97,7 procent.
Czym jest CTE i jak powstaje?
CTE to choroba mózgu, która rozwija się w wyniku wielokrotnych urazów głowy oraz wstrząśnień mózgu. Najczęściej dotyka sportowców uprawiających sporty kontaktowe, takich jak futbol amerykański, boks czy hokej, a także żołnierzy.
Mechanizm choroby polega na stopniowym obumieraniu komórek mózgowych oraz gromadzeniu się w mózgu szkodliwego białka tau. Objawy CTE pojawiają się stopniowo i mogą obejmować utratę pamięci, zaburzenia funkcji poznawczych, zmiany osobowości, a w zaawansowanych przypadkach prowadzić do demencji.
Badania na szeroką skalę
Naukowcy przeanalizowali tkanki mózgowe 338 byłych zawodników NFL, którzy zmarli w latach 2008–2021 i rozegrali przynajmniej jeden mecz w profesjonalnej lidze po 1949 roku (pierwszy rok, w którym obowiązywał obowiązek noszenia plastikowych kasków).
Materiał badawczy pochodził z renomowanych banków mózgów w Bostonie, Mount Sinai oraz UCSF. Średni wiek zmarłych wynosił 66,5 roku. Wyniki były jednoznaczne: u 93,2 procent przebadanych sportowców stwierdzono obecność CTE. Wśród nich aż 30,8 procent miało najcięższe, czwarte stadium choroby, a u niemal 60 procent zdiagnozowano demencję.
Najbardziej zaawansowane stadium CTE (stadium IV) wiązało się z wyraźnym nasileniem objawów demencji, takich jak utrata pamięci czy upośledzenie funkcji poznawczych. Lekarze prowadzący badania potwierdzili, że u osób z tym stadium choroby ryzyko wystąpienia demencji było aż o 44 procent wyższe niż u pozostałych. W 18,6 procent przypadków choroba neurodegeneracyjna została wskazana jako główna przyczyna zgonu.
Uderzenia w głowę – problem zaczyna się wcześnie
Eksperci podkreślają, że większość urazów głowy, które prowadzą do rozwoju CTE, nie ma miejsca na poziomie zawodowym. Zdecydowana większość powtarzających się uderzeń w głowę ma miejsce już w szkole podstawowej, średniej oraz na poziomie akademickim. To właśnie te wczesne doświadczenia kumulują się przez lata, zwiększając ryzyko rozwoju poważnych chorób neurologicznych w dorosłym życiu.
Jednym z największych wyzwań pozostaje dokładne zbadanie długoterminowych skutków powtarzających się urazów głowy. Naukowcy apelują o konieczność prowadzenia dalszych badań, które pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy rozwoju CTE oraz jej związek z demencją. Kluczowe jest także opracowanie metod diagnozowania tej choroby za życia, co obecnie jest niemożliwe – CTE można potwierdzić wyłącznie podczas sekcji zwłok.
Autorzy badania zwracają uwagę, że wiedza na temat ryzyka związanego z powtarzającymi się urazami głowy powinna być szeroko udostępniana zarówno obecnym, jak i przyszłym sportowcom, trenerom oraz organizacjom sportowym. Tylko świadoma zgoda na udział w ryzykownych dyscyplinach sportowych może zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia zawodników. Konieczne są także działania mające na celu ograniczenie liczby urazów głowy już na najniższych szczeblach kariery sportowej.